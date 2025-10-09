Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Ji kankinosi duobėje savaitę“ – kauniečius sukrėtė žiaurus išpuolis: kreipiasi į visus žmones

2025-10-09 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 20:00

Trečiadienio vakarą kauniečius sukrėtė žiaurus įvykis – gyventojai teigia, kad galimai pneumatiniu šautuvu buvo pašauta jų katė Mokša. Dėl patirtų sužalojimų augintinį teko užmigdyti, o šeimininkai įspėja apie galimai pavojingą asmenį, nusitaikiusį į gyvūnus.  

Kauniečiai įspėja apie į augintinius nusitaikiusį šaulį – pneumatiniu šautuvu pašovė katę (tv3.lt koliažas)

3

Į naujienų portalą tv3.lt pasikreipusi kaunietė Virginija dalinasi, kad prieš savaitę iš namų pabėgo jos katė Mokša. Tačiau vakar vakare Virginijos kaimynė pranešė išgirdusi katę netoli namų esančioje duobėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi ištraukę katę iš duobės, šeimininkai pastebėjo kraupų vaizdą – pasirodo, kad jų katė buvo pašauta. 

„Ją (katę – tv3.lt) ištraukėme ir pastebėjome jog ji šlubuoja. Nuvežėme pas veterinarus ir po rentgeno nuotraukos pastebėjome jog jos kūnelyje (letenoje) yra orinio šautuvo kulka“, – siaubingu atradimu dalinasi moteris.

Mokšą nuspręsta užmigdyti

Veterinarijoje gydytojai, Virginijos pateiktuose veterinarijos išrašuose nustatė, kad Mokšai buvo užfiksuotas kario petikaulio įstrižinis lūžis, galimai sukeltas pneumatinio ginklo šovinio, kurio skeveldra su švino pėdsakais buvo matoma lūžgalio srityje.

Visgi kadangi katė jau neturėjo vienos priekinės kojos, o dabar buvo pašauta į kitą, veterinarai, Virginijos teigimu, pasakė, kad po sunkios operacijos katė privalėtų apie 4 mėnesius būti uždaryta narve, kol jai sugytų koja. Todėl šeimininkai priėmė sunkų sprendimą užmigdyti Mokšą.

„Tą labai sunku užtikrinti, kadangi kita priekinė koja yra amputuota, todėl ji visada remtųsi su koja kuri buvo ką tik išoperuota. Po kalbų su veterinarijos įstaiga, nusprendėme, kad norime, jog katė toliau nebesikankintų“, – teigė moteris. 

Tai, kad tokia situacija buvo nutikusi patvirtinto ir veterinarijos klinika „Siaurio Šnauceris“, į kurią ir buvo atvežta Mokša. 

Dėl nutikusios nelaimės Virginija teigia planuojanti iškabinti ir skelbimus gyvenvietėje, kad įspėtų gyventojus apie galimą šaulį

„K. Mindaugo pr. vidiniame kieme nušauta katė. 2025-09-30 vakare iš vieno iš daugiabučio langų su oriniu (pneumatiniu) šautuvu buvo nušauta mūsų šeimos narė katė Mokša. Katė savaitę laiko kankinosi duobėje prie mašinų stovėjimo  aikštelės (ties Kęstučio g. 57B).

Veterinarijos klinika dėl šios traumos sunkumo katę užmigdė, kad toliau nesikankintų. Operacija buvo neįmanoma“, – teigiama skelbime. 

Karina
Karina
2025-10-09 20:09
Lai KARMA nubaudžia ir manau būtinai nubaus jį ar jo palikonius už šaudimą į gyvunus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
