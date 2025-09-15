Lietuvė padovanojo savo katiną svetimai moteriai: to, kas vyko vėliau, nelinkėtų net priešui

Kaune gyvenanti moteris sutiko pasidalinti savo patirtimi su AlytusPlius.lt naujienų portalu.
Padovanojus katiną – netikėtumas
Dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių katiną geriems ir rūpestingiems žmonėms padovanoti nusprendusi moteris nesitikėjo, jog viskas pasisuks tokia netikėta linkme.
„Viskas prasidėjo nuo žinutės, toji moteris paprašė telefono numerio ir sulaukiau jos skambučio. Labai daug gilinosi, klausė koks yra gyvūnas, ar daug miauksi, ar agresyvus, ar turi savo transportavimo dėžutę. Kaip ir atrodytų normalūs klausimai, tačiau į juos reikia atkreipti dėmesį.
Savo vardo feisbuko profilyje moteris neviešino. Buvo pasivadinusi So nia. Per daug klausimų iš pradžių nekilo, turi daug draugų, tačiau jokių veido nuotraukų.
Jos vardą sužinojau, kai ji pasirašinėjo dovanojimo sutartį <…> atsisėdus į mašiną supratau, kad ji neparašiusi pilno savo asmens kodo, taip pat gyvūną pasiėmė prie vienos laiptinės, tačiau vėliau nusinešė į kitą, kai galvojo, kad niekas nemato“, – istorija savo feisbuko paskyroje dalinosi katino savininkė.
Ji kiekvieną dieną klausinėjo alytiškės, kaip katinas laikosi, adaptuojasi, ar valgo, tuštinasi, tačiau gaudavo tik trumpus atsakymus, kad gyvūnas pasislėpęs, tačiau buvo atlikti gamtinių reikalų ir pavalgyti.
„Per 4 dienas nebuvau gavusi nė vienos nuotraukos. Pradėjau labai rimtai nerimauti, ir draugė rado apie tą moterį informaciją, kad ji laiko gyvūnus nežmoniškomis sąlygomis, kaupia juos, kaimynai skundžiasi dvoku“, – patirtimi dalijosi moteris.
Išsiaiškinusi, kad katinas iškeliavo į šitaip pagarsėjusios alytiškės namus, katino savininkė iškart jai parašė žinutę, prašė, kad paliktų katiną prie tos pačios laiptinės, kur jį pasiėmė.
„Nieko nelaukusi naktį važiavau jo pasiimti. Ačiū Dievui, ji padarė ko prašoma. Atgautas katinas buvo persigandęs, matėsi, kad nebuvo net išimtas iš dėžutės, visas purvinas ir dvokiantis, turi žaizdelę ant kojytės, veterinarai sakė, jog tai – nuo ilgo buvimo vienoje vietoje. Visą laiką buvo laikomas dėžutėje savose fekalijose“, – apie siaubingą patirtį pasakojo moteris.
Ji nurodė, kad dėl šio atvejo kreipėsi tiek į policijos pareigūnus, tiek į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
Moteris dėl netinkamo elgesio su gyvūnais žinoma ir tarnyboms
VMVT patvirtino, kad dėl minimo asmens ir jo netinkamai laikomų gyvūnų išties neseniai yra gavusi skundą. Be to, VMVT pareigūnai jau buvo nuvykę patikrinimui į alytiškės namus, tačiau moteris jų neįsileido. Tad VMVT neseniai kreipėsi į teismą dėl leidimo įeiti į patalpas.
„Šis asmuo dėl polinkio kaupti gyvūnus ir jų tinkamai neprižiūrėti žinomas ne mažiau nei 10 metų. Jam ne kartą rašyti administracinio nusižengimo protokolai dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų, dėl sklindančių nemalonių kvapų iš buto“, – komentavo VMVT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius.
Turimais specialistų duomenimis, 2020-09-05 iš moters buvo konfiskuoti visi laikomi gyvūnai, surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. 2023 m. teismo sprendimu uždrausta bute laikyti gyvūnus. Gyvūnų paėmimas iš buto vyko ir 2023 m., 2024 m., 2025 m.
„Po paskutinio 2025 m. kovo 19 d. gyvūnų paėmimo Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas priėmė nutarimą administracinio nusižengimo byloje pagal ANK 346 str. 16 d. ((žiaurus elgesys su gyvūnais), moteriai buvo paskirta 800 eurų nuobauda, gyvūnų konfiskavimas, 2 metus uždrausta laikyti gyvūnus“, – tvirtino VMVT specialistai.
Pasak jų, visais patikrinimo atvejais dalyvavo policija, į butą pavykdavo patekti tik su teismo leidimu. Patikrinimuose yra dalyvavę ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento darbuotojai. VMVT atstovai kviesti įvertinti gyvūnų laikymo sąlygas.
Neatmetama, kad moteris ir toliau kaupia gyvūnus ir laiko juos netinkamomis sąlygomis. Tad tikėtina, kad jog ir šįkart laukia toks pats kelias.
Autorė: Ina
