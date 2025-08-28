Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvė pievoje pastebėjo paliktą maišą: pamačiusi, kas jame, nesulaikė ašarų

2025-08-28 10:50 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-08-28 10:50

Antradienį Kėdainiuose nutiko sunkiai protu suvokiamas įvykis – pievoje Ryto gatvėje užrištame maiše rastas šunelis. Išbadėjęs ir išsigandęs gyvūnas jau buvo išsilaisvinęs, kai moteris jį aptiko. Išvydusi šunelį ji negalėjo sulaikyti ašarų.

Moteris pievoje Kėdainiuose pastebėjo paliktą maišą (nuotr. 123rf.com, Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“ / Facebook)

Antradienį Kėdainiuose nutiko sunkiai protu suvokiamas įvykis – pievoje Ryto gatvėje užrištame maiše rastas šunelis. Išbadėjęs ir išsigandęs gyvūnas jau buvo išsilaisvinęs, kai moteris jį aptiko. Išvydusi šunelį ji negalėjo sulaikyti ašarų.

1

Apie radinį nedelsiant pranešta Kėdainių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui bei policijos pareigūnams. Į įvykio vietą iškviesta ir gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“.

Maiše pievoje – šiurpus radinys

Šiurpą keliančia istorija gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“ pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje:

„Kai dirbame su policija, laimingos istorijos nelaukite… Dar vienas žiauraus elgesio su gyvūnu atvejis Kėdainiuose.

Priešpiet sulaukėme skambučio iš Kėdainių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus su info, kad Kėdainiuose, pastotės teritorijoje išmestas šuo maiše. Netrukus su mumis susisiekė ir policijos atstovai. Nuvykus į vietą jau laukė pareigūnai.

Pagalbą iškvietė moteris, kuri net už kilometro išgirdo beprotišką šuniuko cypimą. Nedelsdama ėjo pažiūrėt, kas vyksta. Pamatytas vaizdas šokiravo, moteris pasakodama nesulaikė ašarų.

Šuniukas iš maišo jau buvo išsilaisvinęs, sudraskytas maišas mėtėsi šalimais. Gyvūnas išsigandęs, slėpėsi. Išmesta visai jauna kalytė, neženklinta. Įvykis užfiksuotas.

Jei kas žinote kieno tai šuo, prašome suteikti informaciją ir padėti nubausti asmenį už žiaurų elgesį su gyvūnu. Šunelio sveikatos vertinimas – išliesėjus, ilgais nagais, kailis pleiskanoja, nešvarios ausys.“

Pareigūnai pradėjo gyvūno šeimininko paiešką. Už tokį žiaurų elgesį su gyvūnu kaltininkui gresia administracinė atsakomybė – bauda.

Policija bei gyvūnų globėjai kviečia visus, turinčius informacijos apie šios kalytės šeimininkus, pranešti teisėsaugai.

Autorė: Inga Valiukevičienė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

