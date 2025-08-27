Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ariogaloje žiauriai kankino šunį ir jį užkasė gyvą: Gauso skriaudikai keliauja į teismą

2025-08-27 11:48 / šaltinis: BNS
2025-08-27 11:48

Šiaulių apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dviem Raseinių rajono gyventojams pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.

Jie kaltinami šunį Gausą sumušę, o vėliau užkasę jį gyvą.

6

Jie kaltinami šunį Gausą sumušę, o vėliau užkasę jį gyvą.

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas birželio 19-ąją, kai į vieną Ariogalos miestelio sodybą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir išgirdo iš po žemių krūvos sklindantį šuns cypimą. Joje buvo rastas gyvas, stipriai sužalotas šuo.

Žiauriu elgesiu su gyvūnu kaltinamas 68 metų minėtos sodybos šeimininkas ir 49 metų neblaivi kaimynė. Jos sugyventiniui priklausė tądien sužeistas šuo.

Po įvykio jiems buvo nustatyti girtumai – moteriai 1,04 prom., vyrui – 0,22 promilės.

Ikiteisminio tyrimo metu organizacija, prižiūrėjusi ir gydžiusi šunį, pateikė daugiau nei 2 tūkst. eurų civilinį ieškinį.

Šuo Gausas galiausiai buvo pagydytas, juo šiuo metu rūpinasi kiti šeimininkai.

Baudžiamasis kodeksas tam, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.

