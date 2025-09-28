Šūviai Kaune: į vyrą šauta iš pneumatinio šautuvo

Skelbiama jog šeštadienį apie 17.14 val. Kaune, Skirmanto gatvėje, 2012 m. gimęs pilietis pro namo langą iš pneumatinio šautuvo šovė į 1960 m. gimusį vyrą.
Pastarasis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Pneumatinį šautuvą paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
