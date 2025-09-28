Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šūviai Kaune: į vyrą šauta iš pneumatinio šautuvo

2025-09-28 08:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 08:45

Šeštadienį Kaune į vyrą buvo šauta iš pneumatinio šautuvo, praneša Policijos departamentas. 

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Šeštadienį Kaune į vyrą buvo šauta iš pneumatinio šautuvo, praneša Policijos departamentas. 

0

Skelbiama jog šeštadienį apie 17.14 val. Kaune, Skirmanto gatvėje, 2012 m. gimęs pilietis pro namo langą iš pneumatinio šautuvo šovė į 1960 m. gimusį vyrą.

Pastarasis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.

Pneumatinį šautuvą paėmė policijos pareigūnai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu. 

