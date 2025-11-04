Tarnybos ne tik persekioja Giletos šeimą, bet ir kontroliuoja jų finansus: „Mes kaip Pravieniškėse“

Gileta pasakoja, kad šeimai persikrausčius į dabartinę gyvenamąją vietą prieš 10 metų, jie iš karto sulaukė seniūnijos, socialinių darbuotojų ir Vaiko teisių specialistų dėmesio.
„Įtarinėjo, kad vaikai ne mūsų, manė, jog mes iš kažkur pabėgome“, – pasakoja laidos viešnia.
Anot moters, institucijos persekioja jų šeimą ir nuolat primena praeities problemas, kurias jie jau seniai yra išsprendę. Socialinės darbuotojos kontroliuoja net šeimos pajamas – nurodo, kiek ir kada jie gali išleisti. Šeimos pragyvenimo šaltinis – vaikų neįgalumo pašalpa.
„Duoda 100 eurų ir sako: viskas, jums gana. Jei reikės vaistų – nuvažiuosime kartu“, – pasakoja Gileta.
Pašnekovė atvira – Igoris praeityje turėjo problemų su alkoholiu ir vaikams skirtus pinigus kartais išleisdavo svaigalams. Tačiau, pasak jos, situacija pasikeitė: vyras gydosi priklausomybę ir nebevartoja alkoholio.
Jaučiasi kaip kalejime
Į studiją žengęs Igoris atviras – problemos prasidėjo dėl jo kaltės, tačiau šiuo metu jis nebesupranta, kodėl tiek jis, tiek šeima vis dar yra taip griežtai kontroliuojami.
„Buvau susidėjęs su blogais žmonėmis, kurie vartojo alkoholį. Susiėmiau, pagalvojau, kad reikia atstatyti namą, susitvarkyti gyvenimą“, – sako Igoris.
Anot vyro, socialinės darbuotojos persekioja jų šeimą – net savaitgaliais aplink namus suka ratus automobiliais.
„Mes kaip Pravieniškėse – pas mus net kaimynai negali užeiti“, – skundžiasi vyriškis.
Pasak Giletos, institucijos žadėjo šeimą „paleisti“, nebelaikyti jų kontrolėje, tačiau pažadai taip ir liko pažadais.
„Susitvarkėme namą, vaikai saugūs, bet vis tiek nepaleidžia“, – kalba moteris.
Prievarta geriami vaistai
Nepaisant persekiojimų ir finansinės kontrolės, pasak Igorio, vyras yra įpareigotas vartoti vaistus, kurie kenkia vidaus organams – tik tam, kad patenkintų institucijų įgeidžius ir šios būtų įsitikinusios dėl vyro alkoholio ribojimo.
Vyras pasakoja apie atvejį, kai socialinė darbuotoja, pamačiusi, kad jam prastai su sveikata, vietoj greitosios pagalbos iškvietė policiją. Esą ji įtarė, kad vyras išgėręs ir reikia nustatyti girtumą.
„Abu su Gileta įpūtėme 0,00 promilės. Pareigūnė pamatė, kad man tikrai blogai, tuomet iškvietė greitąją. Davė vaistų – praėjo, bet jei būtų buvusi rimtesnė problema, taip ir būčiau vietoje užlinkęs“, – sako vyras.
Į studiją žengia teisininkė Agnė Gredickaitė, kuri teigia, kad šeima į institucijų akiratį galėjo patekti dėl vaikų neįgalumo. Vis dėlto ji pabrėžia, kad jeigu situacija iš tiesų būtų tokia bloga, kaip sako specialistai, vaikus iš Giletos ir Igorio būtų paėmę tą pačią akimirką.
Ar pavyks padėti apsiginti institucijų užpultai šeimai?
Atsakymų ieškokite aukščiau esančiame laidos „TV pagalba“ epizode.
