TV3 naujienos > Gyvenimas

Policija perspėja dėl šių lietuvių pamėgtų daiktų: iki nelaimės – 1 žingsnis

2025-11-19 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 12:20

Šventiniam laikotarpiui artėjant vis dažniau gatvėse ir kiemuose pasirodo pirotechnika, tačiau pareigūnai perspėja, kad netinkamai naudojami fejerverkai ir petardos gali tapti rimtų nelaimių priežastimi.

Policija (nuotr. BNS Foto)

2

Policija ragina gyventojus būti atsakingais – neatsargus jų naudojimas gali atnešti dideles nelaimes.

Perspėja atsakingai naudoti fejerverkus ir petardas

Pastarąją savaitę Klaipėdos apskrities pareigūnai tai įrodė konkrečiu pavyzdžiu – po atlikto patikrinimo jiems teko pradėti administracinę teiseną, pas vaikiną radus šimtus pirotechnikos gaminių.

Apie įvykį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešusi Klaipėdos apskrities policija įspėja atsargiai naudotis fejerverkais ir petardomis, nes iki nelaimės – vos vienas žingsnis.

„Praėjusią savaitę prevencijos pareigūnai, tikrindami el. erdvėje pastebėtą informaciją, Gargžduose atliko kontrolinį pirkimą, per kurį 2007 m. gimęs vaikinas pareigūnei pardavė 528 vnt. pirotechnikos gaminių (F3 ir F4 kategorijų).

Pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 183 str.

Klaipėdos apskrities pareigūnai primena, kad su pirotechnikos priemonėmis būtina elgtis itin atsakingai – naudoti tik legaliai įsigytus fejerverkus ar petardas, neleisti jų į rankas imti neblaiviems asmenims ar vaikams, kurie dar neturi teisės jų leisti.

Būtina laikytis pirotechnikos priemonių instrukcijose pateikiamų nurodymų dėl saugaus atstumo, atsižvelgti ir į vėjo stiprumą, jo kryptį ir kita.

Pirotechnikos priemonių (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) negalima naudoti arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose.

Klaipėdos pareigūnai linki gražių ir saugių artėjančių švenčių, bei primena, kad netinkamai panaudojus pirotechnikos priemones, jos gali virsti skaudžia nelaime“, – įspėjo Klaipėdos apskrities policija.

