 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Neringos savivaldybė leido 4 renginių organizatoriams naudoti fejerverkus

2025-11-02 11:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 11:43

Neringos savivaldybės taryba šią savaitę sušvelnino nuo 2022-ųjų įsigaliojusį draudimą savivaldybės teritorijoje naudoti pirotechnikos priemones, leisdama keturiems organizatoriams renginių metu naudoti fejerverkus.

Fejerverkai (BNS)

Neringos savivaldybės taryba šią savaitę sušvelnino nuo 2022-ųjų įsigaliojusį draudimą savivaldybės teritorijoje naudoti pirotechnikos priemones, leisdama keturiems organizatoriams renginių metu naudoti fejerverkus.

REKLAMA
1

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, draudimas išlieka, tačiau tam tikrais atvejais bus taikomos išimtys.

„Galimybė panaudoti fejerverkus suteikta renginių organizatoriams, kurie Neringos savivaldybės teritorijoje rengia šiuos renginius: vasaros sezono atidarymą, aviacijos šventę „Aero Nida“, Neringos miesto gimtadienį ir Naujųjų metų šventę“, – pranešime nurodė savivaldybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Institucija pažymi, kad visais kitais atvejais draudimas galioja. 

Sprendimas uždrausti naudoti civilines pirotechnikos priemones visoje Neringoje ištisus metus įsigaliojo 2022-ųjų gruodį. 

Tiesa, draudimas negalioja F1 kategorijos fejerverkams, kurie kelia labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų