Neringos savivaldybė leido 4 renginių organizatoriams naudoti fejerverkus

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, draudimas išlieka, tačiau tam tikrais atvejais bus taikomos išimtys.
„Galimybė panaudoti fejerverkus suteikta renginių organizatoriams, kurie Neringos savivaldybės teritorijoje rengia šiuos renginius: vasaros sezono atidarymą, aviacijos šventę „Aero Nida“, Neringos miesto gimtadienį ir Naujųjų metų šventę“, – pranešime nurodė savivaldybė.
Institucija pažymi, kad visais kitais atvejais draudimas galioja.
Sprendimas uždrausti naudoti civilines pirotechnikos priemones visoje Neringoje ištisus metus įsigaliojo 2022-ųjų gruodį.
Tiesa, draudimas negalioja F1 kategorijos fejerverkams, kurie kelia labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose.