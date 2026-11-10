VMVT: rusiškų grūdų mėginių tyrimai patvirtina, kad jie ne iš Ukrainos

Kaip BNS teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovė Aistė Prielgauskaitė, rugsėjo pradžioje paimtų grūdų mėginių tyrimai, kuriuos vertino Jungtinės Karalystės specialistai, rodo, kad grūdai buvo rusiškos kilmės.
„Institutas (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas – BNS), kuris perdavė tuos mėginius į užsienį, vis dėlto negali patvirtinti, kad tie grūdai yra iš Ukrainos teritorijos. Nustatyta, kad tai yra rusiškos kilmės, Rusijos teritorijos grūdai“, – BNS antradienį sakė A. Prielgauskaitė.
Tarnybos atstovės teigimu, grūdai buvo deklaruoti kaip rusiški, todėl jų kilmė nebuvo suklastota.
„Šiuo atveju grūdų kilmė nėra kažkaip pameluota ar suklastota. Buvo nurodyta, kad jie yra rusiškos kilmės, mes patikrinome, ar jie nėra kartais iš Ukrainos teritorijos, bet pristatomi kaip rusiški. Pasitvirtino, kad jie nėra pristatomi kitaip, ir laboratorija patvirtino, kad kilmės šalis buvo teisingai nurodyta – Rusijos teritorija“, – aiškino A. Prielgauskaitė.
Pasak jos, tyrimai užtruko du mėnesius, tačiau ateityje procesas gali spartėti: „Visos procedūros buvo pirmą kartą atliekamos, tai tikėtina, galbūt sekantys tyrimai neužtruks taip ilgai, bet vėlgi tai priklauso nuo užsienio laboratorijų.“
Kaip rašė BNS, siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Kęstutis Mažeika rugsėjo pradžioje VMVT nurodė tikrinti visų – ne tik pašarinių, bet ir maistinių – iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę.
Nepaisant to, kol teisiškai nėra įsigaliojusi nauja sugriežtinta grūdų patikros sistema, už į užsienio laboratorijas siunčiamus mėginius iki šiol moka VMVT, o kroviniai Lietuvos pasienyje nėra stabdomi – jie gali išplaukti iš Klaipėdos uosto dar negavę galutinių tyrimų rezultatų.
Nuo lapkričio 16 dienos įsigalios nauja kontrolės tvarka – už grūdų kilmės tyrimus mokės verslas, o laukiant jų rezultatų kroviniai negalės palikti Klaipėdos uosto.
BNS rašė, jog spalio pradžioje Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos (ES) vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą.
Autoriai: Evelina Paškovskytė, Lukas Juozapaitis
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.