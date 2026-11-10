Seimas svarsto privalomą lošėjo kortelę ir atsiskaitymų grynaisiais atsisakymą lošimuose

Parlamentas antradienį priėmė svarstyti Azartinių lošimų ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų pataisas. Už jų svarstymą balsavo 34 parlamentarai, prieš balsavusių ir susilaikusiųjų nebuvo.
Seimas spręs dėl privalomos lošėjo kortelės, lošimų be grynųjų įteisinimo
Pristatydama pataisas finansų viceministrė Rūta Carik antradienį teigė, kad pokyčiai kurs saugesnę ir atsakingesnę lošimų aplinką.
Toliau pataisas Seimas svarstys gruodžio 17 dieną.
Jomis siūloma įtvirtinti privalomą visiems lošėjams kortelę tiek fizinėse, tiek nuotolinėse vietose, atsisakyti atsiskaitymų grynaisiais bei suteikti daugiau įgaliojimų Lošimų priežiūros tarnybai (LPT) efektyviau prižiūrėti rinką.
Lošėjo kortelė leistų centralizuotai registruoti lošėjo įmokėtas sumas ir išmokėtus laimėjimus nepriklausomai nuo to, ar jis lošia nuotoliniu būdu, ar fizinėse vietose, vienoje bendrovėje ar skirtingose. Tokia sistema suteiktų LPT realias galimybes sekti piniginius srautus, stebėti lošėjo elgesį ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų susieti su konkretaus asmens tapatybe.
Lošimų organizatorius ketinama įpareigoti tvirtinti tik lošėjų pajamomis pagrįstas ir jų finansines galimybes atitinkančias dienos, savaitės ir mėnesio lošimų sąskaitos papildymo sumos ribas.
Jeigu lošėjas norėtų nusistatyti didesnį negu 20 tūkst. eurų mėnesio limitą, lošimų organizatorius privalės atlikti individualų jo pajamų ir galimybių vertinimą.