Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Visiška pornografija“ – išklojo viską, ką galvoja apie gyventojams svarbius mokesčius

2026-11-13 15:00 / šaltinis: Žinių radijas
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 15:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Verslo investicijos savivaldybėse gyventojams naudos iškart neparodo, pasakoja Plungės rajono meras. Siekdamos plėtros savivaldybės tiek konkuruoja, tiek bendradarbiauja, tačiau kiek prisideda valstybė?

Biudžetas, asociatyvi (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (10)

Verslo investicijos savivaldybėse gyventojams naudos iškart neparodo, pasakoja Plungės rajono meras. Siekdamos plėtros savivaldybės tiek konkuruoja, tiek bendradarbiauja, tačiau kiek prisideda valstybė?

REKLAMA
1

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai, biudžetas, išlaidos

Laidoje komentavo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis.

Kiek Lietuvos ekonomikos konkurencingumas priklauso nuo savivaldybių?

A. Klišonis: Yra bendrieji teisės aktai, bendri įstatymai, kurie priimti, yra vienokių ar kitokių mechanizmų. Bet turbūt vienas iš pačių pagrindinių dalykų, tai yra dėmesys. Investuotojų dėmesys, klausimas, kaip su juo bendrauji, kaip tu jam atsakai, kiek tai operatyvūs atsakymai, galų gale – kiek tas bendravimas ne valdiškas, o projektyvus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu įmonei yra galimybė rinktis vienoje ar kitoje, jis labai kruopščiai pasižiūri, kokie yra mokestiniai klausimai, kokia yra galimybė turėti darbuotojų pas save, kokie yra klausimai, susiję su investavimu, kiek tai yra jiems saugu, vienoje ar kitoje sferoje, kokie yra transportavimo kaštai, visi kiti dalykai.

REKLAMA
REKLAMA

Ypač didelė investicija daroma labai tvarkingai, kruopščiai ir labai šaltai išskaičiuota. Be jokios abejonės, jeigu yra tos nedidelės dedamosios, tuomet yra savivaldybėms galimybė taip pat įsikišti ir bandyti toje vietoje sudalyvauti.

REKLAMA

Ar sakytumėte, kad kartais priklauso daugiau nuo savivaldybės, nei nuo centrinės valdžios?

A. Klišonis: Visokių pavyzdžių mes turime. Matome, kad tikrai priimti kai kurie sprendimai, kaip, pavyzdžiui „Rheinmetall“ investicija, be jokios abejonės be Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo ir Prezidentūros palaiminimo tas projektas net nebūtų atėjęs. Nes tai yra žalias koridorius.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu kalbėti apie savivaldybių suinteresuotumą – galbūt yra labiau holistinis matymas. Bendroje sumoje, kad nori, kad ta savivaldybė, kuriai vadovauja, klestėtų, būtų konkurencingesnė, būtų daugiau gyventojų, būtų daugiau vaikų, kad būtų daugiau smulkaus ir vidutinio verslo.

Ekonominis suinteresuotumas šiuo atveju neina kartu su tuo, ką daro pati savivaldybė. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) neateina iš karto. Pavyzdžiui, Plungėje šiuo metu „Vičiūnų grupė“ padarė investiciją, bendra suma – 125 milijonai eurų, papildomai atsiras apie keturi šimtai darbo vietų, tačiau mūsų GPM dalis realiai beveik nepadidės. Ji persiskaičiuos antrais arba trečiais metais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vadinasi, jeigu savivaldybė daugiau ar mažiau prisideda prie to, kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija darydama infrastruktūrą, komunikacijų tiesimą – deda tam savivaldybės pinigus, tai realiai savivaldybė nuima pinigus nuo kitų sferų ir investuoja tam, kad turėtų perspektyvą į priekį.

Negyvena šiandiena, bet mato judėjimą į priekį ir grįžtamojo ryšio gauna labai simboliškai. Tai padaryta jau prieš dešimt metų ir tos savivaldybės, kurios vysto gamybą pas save, kurios deda savo biudžeto pinigus – grįžtamąjį ryšį turi labai nedidelį

REKLAMA

Todėl mes, kalbėdami su Vyriausybe, su premjeru išsakėme nuostatą, kad galėtų būti GPM metodikos keitimas. Tos savivaldybės, kurios daro, turi turėti ir naudą. Tą naudą turi pajusti patys gyventojai. Taip pat kalbėjomės ir apie tai, kad nedidinti pelno mokesčio, pelno mokesčio dalis atitektų taip pat savivaldybėms.

Ateinanti gamyba susiduria su neigiamomis nuostatomis. Vienos nuostatos iš pačių gyventojų, jei pelno mokesčio dalis ateitų į savivaldybes, būtų vėl galimybė investuoti į tą pačią savivaldybę. Šiuo atveju – patys vystome šimto hektarų pramonės parką Plungėje ir iš finansų ministerijos nėra jokio prisidėjimo.

REKLAMA

Absoliuti dauguma mokesčių iš tokio pramonės parko ateina kur? Į valstybės biudžetą, tiesiogiai. Tai yra akcizas, tai yra pridėtinės vertės mokestis (PVM). Tai yra ir papildoma pridedamoji vertė, nes atėjus stambiam verslui šalimais reikia smulkaus verslo: pervežimai, logistika, remontai, statybos, pakavimai ir taip toliau.

Be to, kuo daugiau dirbančių žmonių yra, tuo daugiau aptarnaujančiam verslui reikia dirbančių žmonių. Reikės daugiau kirpyklų, nes gražūs nori būti visi. Reikės daugiau maitinimo įstaigų, reikės kavinių ar kitų viešų įstaigų. Reikės smulkaus verslo, kuris pats ras save.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grįžtamasis ryšys yra, bet kaip ir žemės ūkyje – šiandien pasodinęs rytoj derliaus nenuimsi. Tam reikalingas laikas, tam reikalingas supratimas, o politikai turi keturių metų galiojimo terminą. Visko norisi čia ir dabar.

Ar šiuo metu savivaldybės turi būdų konkuruoti tarpusavyje?

A. Klišonis: Vienas iš sprendinių – regioninės svarbos projektas. Plungės savivaldybė jau dabar Regionų plėtros tarybai yra pateikusi penktą regioninės svarbos projektą. Keli projektai buvo sėkmingi, vienas investuotojas atsitraukė atgal ir žemės sklypas grįžo atgal į savivaldybės pavaldumą. Kiti projektai buvo sėkmingi.

REKLAMA

Tam reikia priiminėti sprendimus, kad galėtų iš tikrųjų verslas ateiti. Savivaldybės negyvena iš žemės nuomos, jos negyvena iš to, kad parduodą vieną ar kitą žemės sklypą. Mes esame suinteresuoti tuo, kad būtų kiek galima daugiau gyvybės. Jeigu tai yra gamyba, tai yra rimta investicija, kuri gali funkcionuoti dešimt, penkioliką ar net daugiau metų.Tai duoda tinkamą stabilumą. Tada gyventojai turi interesą gyventi savivaldybėje.

REKLAMA

Natūralu, kol savivaldybės konkuruoja dėl sklypų, dėl galimo investitoriaus, iš kitos pusės kalbame apie tai, kad yra galimybė tarpusavyje kalbėtis ir kooperuotis, kas duoda papildomą pridedamąją vertę.

Šiuo metu svarstomas kitų metų valstybės biudžetas. Kas labiausiai neramina savivaldybes?

A. Klišonis: Aš norėčiau dar šiuos metus pabaigti. Turėjome Savivaldybių asociacijos tarybos posėdį ir gerbiamai Linetai Jakimavičienei, finansų viceministrei, išsakėme, kad savivaldybėms didelį nerimą kelia šių metų biudžeto vykdymas. GPM nėra renkamas, matyt planavimas buvo daromas per daug optimistinis ir mes net nežinome, ar šiais metais biudžetai bus vykdomi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Formuoja tai, kad ketvirtas ketvirtis savivaldybėms bus labai įtemptas. Kadangi finansų ministerija suplanuoja tą mokestį, ji taip pat privalo ir užtikrinti, kad tas planavimas būtų vykdomas, tai nepriklauso nuo savivaldybių.

Kas neramina apie kitų metu biudžetą?

A. Klišonis: Vėl neramina skaičiai. Girdėjau, kad tik 1,9 proc. bus ekonomikos augimas, šiais metais planavimas buvo 3 proc. maždaug, dabar turėsime apie 2,7 proc. Klausimas – kaip optimistiškai atrodys GPM rinkimas. Nes kalbėti visų pirma apie pajamas.

Taip pat, visiška pornografija buvo nekilnojamo turto mokestis. Aš manau, kad toje vietoje turime ženkliai blogesnį mechanizmą, negu turėjome anksčiau. Savivaldybės vėl gaus netgi mažiau pajamų, negu gavo anksčiau.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų