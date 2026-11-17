Laidoje pakomentavo atsargos majoras, gynybos ekspertas Darius Antanaitis.
Ar Lietuvos saugumui yra ką švęsti?
D. Antanaitis: Visą laiką yra ką švęsti, kai atsiranda daugiau sąjungininkų mūsų valstybėje. Kiekvienas sąjungininkų karys mūsų teritorijoje yra saugesnė aplinka mūsų šeimoms.
Ką JAV kariai duoda visam NATO Rytiniam flangui?
D. Antanaitis: Jeigu mes bendrai pažiūrėsime į NATO – trisdešimt NATO valstybių yra Europos šalys. Kartu jas paėmus, jos tris kartus didesnės, negu Rusija. Tačiau atskirai paėmus, tos šalys mažesnės už Rusiją.
Šiuo atveju JAV sudaro tą cementą, rišamąją medžiagą, kuri suriša visus mus, visą mūsų demokratinį, civilizuotą pasaulį į vieną gynybos architektūrą. Būtent JAV karių dalyvavimas NATO, Europoje ir suteikia pastovumą, suteikia vieno vado būvimą. JAV dalyvavimas Europos saugume yra esminis.
Būtent tūkstantis JAV karių Lietuvoje, ar tai reikšmingas skaičius?
D. Antanaitis: Visą laiką norėtųsi turėti daugiau, tačiau Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija nėra vienintelės šalys mūsų planetoje. Pažiūrėkime tą pati ginkluota konfliktą su Iranu. Amerikiečiai, ko gero, dėl to ir nuėmė dalį savo pajėgumų iš Europos tam, kad būtų pasiruošę antžeminei operacijai Irane.
Lietuvoje bus JAV karių sunkusis ir inžinerijos batalionai, ką tai reiškia, už ką jie atsakingi?
D. Antanaitis: Sunkusis batalionas, jei grubiai pasakyti, yra tankų batalionas. Tai yra stiprus šarvas, didelis patrankų kalibras, didelis greitis, masė – žmonių, metalo, ryšio priemonių.
Tačiau, tankų batalionai niekada vieni nekariauja, tankai pavieniai nevažinėja. Juos turi remti ir atakos sraigtasparniai, jiems informaciją teikia palydovinė žvalgyba, juos lydi ir atakos lėktuvai.
Pats žodis „sunkusis“ batalionas pasako – jis yra realiai sunkus. Kadangi kažkas sunkaus važiuoja vietoje, turi būti kažkokia parama, inžinerinė parama, kad būtų lengviau važiuoti. Būtent dėl to yra ir inžinerinis batalionas, kuris gali tiesti tiltus, padėti susitvarkyti kelius.
Vėlgi, tai yra du batalionai, tai yra pradiniai. Didesnio pavojaus atveju, be jokių abejonių, daugiau jų bus. Čia geras pavyzdys yra operacija Sirijoje, kai dešimt JAV karių visiškai išgarino nuo Žemės paviršiaus virš trijų šimtų rusų „Wagner“ teroristų ir rusų kariuomenės karių. Per vieną naktį būtent dešimt karių iškvietė praktiškai viską, ką buvo įmanoma iškviesti – nuo smogiamųjų dronų, iki bombonešių, iki naikintuvu ir iki galingų lėktuvų, kurie sunaikino tuos tris šimtus rusų teroristų.
Amerikiečių kariai vėl atvyksta su devynių mėnesių rotacijomis?
D. Antanaitis: Rotacija yra normalus būdas kariuomenėse. Vis dėlto, demokratinėse kariuomenėse kariai taip pat turi ir šeimas, ir asmeninius gyvenimus, turi ir kitas užduotis. Rotacija yra pakankamai geras dalykas.
Be to, besirotuojant vis daugiau JAV karių susipažins su mumis, susipažins su mūsų vietove, susipažins su mūsų situacija. Lietuvos karių rotacija paprastai trunka šešis mėnesius, specialių pajėgų, jei neklystu, iki keturių mėnesių. Rotacija yra normalus dalykas, žmogus nėra akmuo.
Kiek svarbu, kad amerikiečių kariai treniruojasi kartu su Lietuvos kariuomene? Ar mes iš jų mokomės, ar turime ir jiems kažką pasiūlyti?
D. Antanaitis: Kariuomenė yra apie sąveiką – kaip bendrai susidirbame vienas su kitu. Keičiamės informacija, turi būti vienodos procedūros ir, kaip įmanoma, vienodos ginkluotės ir technikos tam, kad galėtume net per radijo ryšį kalbėti vienoda kalba.
Ne tik mes mokomės iš amerikiečių, ir amerikiečiai mokosi iš mūsų. Amerikiečiai labai stiprūs technologiškai, jie stiprūs veikiant visoje planetoje. Mes stiprūs puikiai išmanydami savo teritoriją, puikiai žinodami, kas yra rusai, kaip jie elgiasi ir panašiai. Bet kokios pratybos yra mokymasis vieniems iš kitų.
Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia:
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.