Iš ministerijos – žinia mokytojams: galimybių skirti papildomų lėšų algoms nėra

„Ministerija supranta profsąjungų išreikštą poreikį, kad mokytojų, dėstytojų atlyginimai dar labiau augtų. Vis dėlto galimybių skirti daugiau lėšų, kad mokytojų atlyginimai didėtų 10 proc., kitų metų valstybės biudžete nėra“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė ministerija.
„Ministerija vertina mokytojų nuomonę ir visas dialogo formas, tačiau kviečia mokytojus įvertinti valstybės biudžeto galimybes ir kartu ieškoti sprendimų, atsisakant streiko kaip kraštutinės priemonės“, – pabrėžė ŠMSM.
Nesiimti kraštutinių priemonių pirmadienio rytą mokytojus ragino ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Vykstra streikas
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką. Ryto duomenimis prie jo prisijungė 222 švietimo įstaigos. Dalyje švietimo įstaigų streiko metu bus nutraukiamas ugdymo procesas – dalis mokytojų nepasirodys darbe.
Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.
Tiesa, su profsąjunga ketvirtadienį susitikusi R. Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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išaiškina, nes neturi tam laiko, užsiima kitais reikalais, bet nedėsto, neaiškina, tik verkšlena kaip jom sunku. Niekur nėra tokių nesamonių tik ten kur Navickas profsąjungoje. Jaučiasi nebaudžiamumas, kai valstybėje pastoviai įvedama distrukcija, kai ir toliau kenčia vaikų mokslai. Netinka darbas eikit dirbti kitur, sužinosit kas yra darbas, ir už ką mokamas atlyginimas. Dabar tik dalyje švietimo yra dirbama , o kitur tik distrukcija, išsidirbinėjimas, bet ne mokymas. Mokytojo vardą ir autoritetą reikia užsitarnauti darbu ir rezultatu.Jo darbar mažai.