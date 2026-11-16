Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš ministerijos – žinia mokytojams: galimybių skirti papildomų lėšų algoms nėra

2026-11-16 09:50 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigia suprantanti streiką pradėjusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) lūkestį dėl didesnių algų mokytojams, tačiau pabrėžia – resursų kitų metų valstybės biudžete tam nėra. 

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigia suprantanti streiką pradėjusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) lūkestį dėl didesnių algų mokytojams, tačiau pabrėžia – resursų kitų metų valstybės biudžete tam nėra. 

REKLAMA
4

„Ministerija supranta profsąjungų išreikštą poreikį, kad mokytojų, dėstytojų atlyginimai dar labiau augtų. Vis dėlto galimybių skirti daugiau lėšų, kad mokytojų atlyginimai didėtų 10 proc., kitų metų valstybės biudžete nėra“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė ministerija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ministerija vertina mokytojų nuomonę ir visas dialogo formas, tačiau kviečia mokytojus įvertinti valstybės biudžeto galimybes ir kartu ieškoti sprendimų, atsisakant streiko kaip kraštutinės priemonės“, – pabrėžė ŠMSM. 

REKLAMA
REKLAMA

Nesiimti kraštutinių priemonių pirmadienio rytą mokytojus ragino ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. 

REKLAMA

Vykstra streikas

Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką. Ryto duomenimis prie jo prisijungė 222 švietimo įstaigos.  Dalyje švietimo įstaigų streiko metu bus nutraukiamas ugdymo procesas – dalis mokytojų nepasirodys darbe.

Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų. 

REKLAMA
REKLAMA

LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.

Tiesa, su profsąjunga ketvirtadienį susitikusi R. Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo. 

Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.

ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.

2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
rima
rima
2026-11-16 10:24
Jokių atlyginimų kėlimo, tegul pradeda dirbti ir atidirbti už tą atlyginimą kurį gauna. Vaikų tėvai priversti samdyti korepetitorius kad vaikui išaiškintų mokyklos kursą, nes mokytojos ne
išaiškina, nes neturi tam laiko, užsiima kitais reikalais, bet nedėsto, neaiškina, tik verkšlena kaip jom sunku. Niekur nėra tokių nesamonių tik ten kur Navickas profsąjungoje. Jaučiasi nebaudžiamumas, kai valstybėje pastoviai įvedama distrukcija, kai ir toliau kenčia vaikų mokslai. Netinka darbas eikit dirbti kitur, sužinosit kas yra darbas, ir už ką mokamas atlyginimas. Dabar tik dalyje švietimo yra dirbama , o kitur tik distrukcija, išsidirbinėjimas, bet ne mokymas. Mokytojo vardą ir autoritetą reikia užsitarnauti darbu ir rezultatu.Jo darbar mažai.
Atsakyti
Ert
Ert
2026-11-16 09:58
Mokytojų streikas sunkios valstybės finansinės būklės metu labai nekorektiškas. Ne tokios jau mažos tos algos lyginant su visais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų