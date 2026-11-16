Švietimo darbuotojų profsąjunga pradeda neterminuotą streiką

„Tikimės, kad streikuos 10 tūkst. žmonių, tai yra visi profsąjungos nariai“, – BNS teigė LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.
Tikslus dirbti atsisakančiųjų skaičius turėtų paaiškėti vėliau pirmadienį, mat pedagogai apie savo sprendimą streikuoti gali pranešti ir pirmadienio rytą.
Pasak E. Leiputės-Stundžienės, streike dalyvaus ne tik mokytojai, bet ir darželių auklėtojai.
Streiką LŠDPS paskelbė su Vyriausybe nesutarusi dėl didesnio darbo užmokesčio didinimo 2027 metais.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tai yra šiam tikslui numatyti 245 mln. eurų. LŠDPS reikalauja 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
Profsąjungos teigimu, nors pedagogų atlyginimai auga, dėl nepakankamo jų kilimo didėja atotrūkis nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu pabrėžė, kad niekam kitam darbo užmokestis nedidinamas tiek, kiek mokytojams. Jis ragino pedagogus turėti saiką.
Kitos švietimo profsąjungos prie streiko dėtis neketina
Pagal nacionalinį švietimo susitarimą, vidutinis pedagogų darbo užmokestis turi būti ne mažesnis nei 130 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VDU). Dabar jis nesiekia 120 procentų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šių metų antrą ketvirtį vidutinis mokytojo darbo užmokestis sudarė 3131 eurą neatskaičius mokesčių arba 1894 eurus į rankas. Bendras šalies VDU – atitinkamai 2616 ir 1588 eurus.
Pernai prieš 2026 metų biudžeto priėmimą LŠDPS taip pat grasino streikuoti. Tuomet švietimo ministrė Raminta Popovienė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams.
Andriaus Navicko vadovaujama LŠDPS streiką buvo paskelbusi ir 2023 metais. Tada dalis pedagogų su pertraukomis nedirbo nuo rugsėjo pabaigos iki gruodžio vidurio, kol Seimas patvirtino 2024 metų biudžetą.
2018 metais ši profesinė sąjunga surengė neterminuotą streiką, kurį laiką streiko organizatoriai buvo užėmę vieną salę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.
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