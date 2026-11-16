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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė streikuojantiems pedagogams: „Mes galime susėsti prie stalo“

2026-11-16 09:10 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-16 09:10
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Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) pirmadienį pradėjus neterminuotą pedagogų streiką, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ragina mokytojus nestreikuoti ir sako, kad yra kitų priemonių ieškoti sutarimo.

Raminta Popovienė (nuotr. Paulius Peleckis) (BNS nuotr.)

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) pirmadienį pradėjus neterminuotą pedagogų streiką, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ragina mokytojus nestreikuoti ir sako, kad yra kitų priemonių ieškoti sutarimo.

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„Kalbamės, diskutuojame, girdime ir tikrai labai vertinu visas priemones, kuriomis mokytojai siekia įgyvendinti savo lūkesčius, bet dar kartą, kaip ministrė, tikriausiai galiu kreiptis (...) ir į mokytojus, kad tikrai nesirinktų tos pačios drastiškiausios priemonės, kaip streikas, nes tikrai yra įvairiausių priemonių, mes galime susėsti prie stalo, mes galime kitomis priemonėmis sėsti, ieškoti (sprendimų – BNS) ir derėtis“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Popovienė.

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„Tačiau tikrai streikas dabar yra tokia jau kraštutinė priemonė ir aš sakyčiau galbūt tokia priemonė, kuri pagal mūsų derybas, kurios dabar vyksta, tikrai neturėtų būti, nes mes neturime jokių ten nesuderinamumo protokolų ar kitų nuostatų, kas atlieptų, kad tai jau būtų kraštutinė priemonė. Bet, žinoma, aš gerbiu nuomonę, gerbiu visas priemones, kurias renkasi mokytojai“, – aiškino ji.

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Ministrė be kita ko pabrėžė, kad per dvejus metus pedagogų atlyginimams didinti valstybė skyrė daugiau nei pusę milijardo eurų ir tai yra šalies galimybių ribos.

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Prasidėjo švietimo darbuotojų streikas

BNS skelbė, kad pirmadienį prasidėjo neterminuotas nacionalinis švietimo darbuotojų streikas, kuriame dalyvauja apie 4 tūkst. pedagogų, įsitraukė apie 220 mokyklų.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) neterminuotą streiką paskelbė su Vyriausybe nesutarusi dėl didesnio darbo užmokesčio didinimo 2027 metais.

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Profsąjunga reikalauja bent 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

LŠDPS teigimu, šiems reikalavimams įgyvendinti papildomai reikėtų 78,5 mln. eurų.

Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.

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gustas
gustas
2026-11-16 09:23
...o ko jūs laukėte?...pasėjote vėją, tai dabar audrą pjaunate...o kad sėsti prie stalo, tai reikia abipusės pagarbos, o ne požiūrio kaip į išmaldos prašytojus...
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