„Tai yra didžiausia streiko pradžia“: pedagogai reikalauja didesnių atlyginimų

„Į streiką įsitraukė apie 220 mokyklų ir apie 4000 mokytojų. Manom, kad tai yra didžiausia streiko pradžia, negu kada nors yra buvę, nes kad tiek įstaigų iš karto įsitrauktų į streiką, nėra buvę“, – BNS pirmadienio rytą sakė Vilniaus Baltupių progimnazijoje besilankantis A. Navickas.
Streikas prasidėjo pirmadienį 8 valandą.
A. Navicko teigimu, yra mokyklų, kur streikuoja visi mokytojai, dalyje dirba tiek, jog neįmanoma užtikrinti ugdymo proceso.
LŠDPS pirmininko teigimu, streikuoti žadama iki kitų metų biudžeto priėmimo Seime, šios procedūros data bus nustatyta po svarstymo, kuris vyks gruodžio pradžioje.
„Prasminga dabar atkreipti dėmesį, kai biudžetas svarstomas. Paskui, ar būtų prasminga tęsti (streiką – BNS), tai toliau ir svarstysim“, – kalbėjo jis.
„Mokytojų pilietinė galia – išaugusi“
LŠDPS neterminuotą streiką paskelbė su Vyriausybe nesutarusi dėl didesnio darbo užmokesčio didinimo 2027 metais.
Profsąjunga reikalauja bent 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis pasiektų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
LŠDPS teigimu, šiems reikalavimams įgyvendinti papildomai reikėtų 78,5 mln. eurų.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
„Vyriausybė ir ministerija turi įsivertinti, kad mokytojų pilietinė galia yra išaugusi ir manipuliuoti neva tai sutariama su profesinėmis sąjungomis, kurios galbūt ir neatstovauja mokytojams, kartais daugiau atstovauja ministerijos pozicijai. Nebepavyks mokytojų vedžioti už nosies“, – aiškino A. Navickas.
Dėkojo ministrui pirmininkui
Premjeras Mindaugas Sinkevičius dar praėjusią savaitę pabrėžė, kad niekam kitam darbo užmokestis nedidinamas tiek, kiek mokytojams. Jis ragino pedagogus turėti saiką.
A. Navickas tikino, jog, jo manymu, tokie raginimai paskatino prie streiko jungtis daugiau įstaigų.
„Padėkoti galima premjerui, nes dar penktadienį planavo apie 150 įstaigų įsitraukti, o dabar jau 220 įsitraukė. Turbūt labai užgavo mokytojus toks pasakymas, nes mokytojai tikėjosi ir laukė, kad Vyriausybė galvoja apie mokytojus, apie pažadų įgyvendinimą, (...) bet pamatėm, kad premjerui jau dabar atrodo, kad mokytojai per daug uždirba“, – kalbėjo jis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šių metų antrą ketvirtį vidutinis mokytojo darbo užmokestis sudarė 3131 eurą, neatskaičius mokesčių, arba 1894 eurus į rankas. Bendras šalies VDU – atitinkamai 2616 ir 1588 eurai.
Pernai prieš 2026 metų biudžeto priėmimą LŠDPS taip pat grasino streikuoti. Tuomet švietimo ministrė Raminta Popovienė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams.
LŠDPS streiką buvo paskelbusi ir 2023 metais. Tada dalis pedagogų su pertraukomis nedirbo nuo rugsėjo pabaigos iki gruodžio vidurio, kol Seimas patvirtino 2024 metų biudžetą.
2018 metais ši profesinė sąjunga surengė neterminuotą streiką, kurį laiką streiko organizatoriai buvo užėmę vieną salę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.
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