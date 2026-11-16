1800 eurų gaunantis mokytojas bijo kurti šeimą – už tokią algą sunku išgyventi: „Šeima dabar – pats baisiausias klausimas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vilniaus Žvėryno gimnazijos dvyliktokai į literatūros pamoką neatėjo, mat mokytojai streikuoja. Kada mokiniai galės sugrįžti į mokyklą, nežinia. Anot direktoriaus, kad mokiniai galėtų mokytis nuotoliniu būdu, turėtų dirbti bent 15 mokytojų.
Šalies gimnazijos mokytojai – streikuoja
Dalis gimnazijos mokytojų susirinko mokytojų kambaryje. Mokytoja Aušra skaitė knygą „Vandens pažadas“. Būtent dėl valdžios nevykdomų pažadų mokytojai ir streikuoja. Švietimo ministerija žada atlyginimus didinti 7,5 proc., o streikuojantys mokytojai reikalauja daugiau.
„10 proc. didinamas darbo užmokestis, tik 0,5 proc. daugiau, nei auga šalies vidutinis darbo užmokestis – 9,5 proc. – vestų bent žingsneliu į priekį link to tikslo, kad mokytojo profesija būtų apmokama bent 30 proc. daugiau nei vidutinis darbo užmokestis“, – sakė Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Mokytojų atlyginimų didinimas 7,5 proc. valstybei papildomai kainuos 245 mln. eurų. Jei atlyginimai būtų didinami iki 10 proc., reikėtų dar 80 mln. eurų.
„Tai tikrai papildoma suma, kuri valstybei būtų labai sudėtinga“, – tikino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Anot ministrės, mokytojų atlyginimai kasmet didėja, o dabar vidutinis mokytojo atlyginimas šalyje siekia apie 1 800 eurų.
„Tai, ką skelbia ministerija, truputėlį manipuliuoja skaičiais, nes skelbia vidutinį atlyginimą, o ne vieno etato atlyginimą. Jeigu vidutinis atlyginimas siekia apie 1,5 tūkst. eurų, tai etato atlyginimas žmogaus, kuris neturi kokių penkerių metų darbo stažo, yra dar mažesnis“, – sakė Žvėryno gimnazijos direktorius Gediminas Remeika.
Apie šeimą mokytojas bijo net pagalvoti
Štai anglų kalbos mokytojas Edvardas Meduneckis dirba kiek daugiau nei vienu etatu.
„Man gaunasi apie 1 800 eurų, bet aš turiu ir auklėjamąją klasę, ir papildomą projektą, dar papildomų veiklų, tai susideda po truputį“, – sakė E. Meduneckis.
Tokia alga, anot jauno mokytojo, neskatina galvoti apie šeimą.
„Šeima dabar – pats baisiausias klausimas, nes su tokiu atlyginimu, net jei būtų du tokie atlyginimai, būtų sunku pragyventi“, – tikino jis.
1 800 eurų atlyginimą mokytojams tenka susirinkti po kruopelytę iš įvairių papildomų veiklų ir dirbant daugiau nei vienu etatu. Todėl, nesulaukę žadėto atlyginimų didinimo, anot profesinės sąjungos, 4 tūkst. mokytojų iš 220 ugdymo įstaigų pradėjo neterminuotą streiką.
Švietimo ministerija tokio streikuojančių mokytojų skaičiaus nepatvirtina. Žvėryno gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė sako, kad mokytojai į streiką įsitraukė noriai – prie jo prisijungė kone 100 proc. pedagogų.
„Nereikia kalbinti, kai matai, kaip iš tavęs viešai tyčiojasi premjeras, kalbėdamas apie saiko neturėjimą, arba kai ministrė sako nesuprantanti, ko nori mokytojai“, – sakė Žvėryno gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė Odeta Jonikienė.
Mokytojai sulaukė ir mokinių palaikymo.
„Šį kartą žinutė buvo labai paprasta: mokytojai, duokit žinią, kada ateiti į mitingą“, – pasakojo O. Jonikienė.
Šalyje streikuoja, anot profesinės sąjungos, kas dešimtas mokytojas. Streiką organizuoja viena iš penkių mokytojų profesinių sąjungų.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.