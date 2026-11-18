„Šiandien posėdyje mokytojų streiko mes visiškai neaptarinėjome. Dėl lėšų galimybių jūs puikiai žinote, (…) kalbėjome apie deficitą, jo dydį. (…) Pasakysiu taip: valstybė stokoja pinigų ir turi per daug skolų. Bet koks papildomas atsižvelgimas į politinius ar streiko dalyvių norus greičiausiai reikštų papildomą deficitą“, – po koalicinės tarybos posėdžio trečiadienį sakė Vyriausybės vadovas.
Tuo metu demokratų frakcijos atstovė Agnė Širinskienė teigė, kad pati būdama dėstytoja tokiuose streikuose nedalyvautų, nes, pasak jos, „nereikia rizikuoti vaikų ateitimi“.
„Mes frakcijoje neturėjome diskusijos. Aš jums galiu pasakyti kaip buvusi dėstytoja – būdama dėstytoja, aš tikrai nebūčiau streikavusi dėl to, kad prie kiekvieno mano 1 tūkst. eurų atlyginimo prisidėtų 25 eurai“, – žurnalistams sakė parlamentarė.
„Diskusija dabar vyksta iš esmės dėl to, ar bus 10 proc., ar 7,5 proc. Tas skirtumas iš esmės yra 25 eurai nuo 1 tūkst. eurų. Tai aš savo studentų prieš jų valstybinius egzaminus ir prieš magistrų darbų gynimą nebūčiau dėl 25 eurų palikusi tuščioje auditorijoje“, – tikino politikė.
2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, tačiau Valstybės kontrolė (VK) numato, kad deficitas kitąmet bus didesnis.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
ELTA primena, kad, reikalaudama daugiau nei numatyta didinti mokytojų atlyginimus, pirmadienį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pradėjo neterminuotą streiką.
Mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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