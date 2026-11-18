Laidos vedėjai Keitei Arai paklausus, ar su Mariumi Jampolskiu. negalvojo apie antrą vaiką, moteris nusprendė pajuokauti:
„Su Jampolskiu – ne“, – atkirto R. Jampolskė.
Moteris tikino, kad dukrą Viltę auginti nebuvo sunku – anot R. Jampolskės, dukra buvo sukalbamas ir ramus vaikas.
Trūko vyro palaikymo
Kiek vėliau moteris atskleidė, kad susilaukus dukros ji norėjo dar vieno vaiko, tačiau mergaitei sulaukus trejų metų noras dingo.
„Aš dabar esu tokiame gyvenimo etape (...), man 41-eri, esu tokiame etape, kur nebenoriu vaikų, ir viskas. Kai Viltė buvo mažytė, aš buvau pasiruošusi turėti daugiau tų vaikų, buvo kitas gyvenimo etapas. Sąlygos nebuvo tokios, kad galėtume daugiau jų turėti.
Galbūt iš vyro nejaučiau to palaikymo, kad reiktų daugiau tų vaikų turėti ir kad mes norime daugiau jų turėti. Tai tiesiog ėjo, praėjo, ir nuo Viltės kokių 3–4 metukų aš pradėjau nebenorėti daugiau vaikų“, – sakė moteris.
R. Jampolskė dalijosi, kad turėdama dukrą ji kartu turi ir geriausią draugę.
„Aš dabar turiu draugę šalia, ir labai gera, ir patogu“, – sakė ji.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.