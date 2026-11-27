Vasilio Spanoulio auklėtiniai namie po pratęsimo 88:92 nusileido Sakartvelui (6/3) ir jau turi tik teorinius šansus prasibrauti į Pasaulio taurę.
„Turėjome rungtynes savo rankose ir tada nutiko daug dalykų, kurie neturėjo nutikti. Turiu dar kartą peržiūrėti rungtynes ir suskaičiuoti, kiek metimų prametėme. Esu tikras, kad bent 10 ar 12. Tai krepšinis, skaudus pralaimėjimas ir tiek“, – po rungtynių teigė strategas.
Paskutinę pratęsimo minutę graikai pradėjo pirmaudami 88:81, tačiau paskutinę atkarpą pralaimėjo 0:11. Prie to svariai prisidėjo retai iš toli atakuojančio aukštaūgio George'o Korsantios tritaškis ir tai, kad Kostas Antetokounmpo bandė alkūne į kaklą atsitverti Tornike Shengelią bei buvo už tai nubaustas.
„Per aštuonias sekundes nepersivarėme kamuolio ir praleidome tritaškį iš žaidėjo, kuris anksčiau nėra pataikęs. Iki šiol jo pataikymas buvo nulis procentų. Padarėme daug klaidų. Viskas, kas galėjo nutikti blogai – nutiko. Sugebėjome nesportiškai prasižengti po baudos metimo. Nutiko daug dalykų, kurių įprastai krepšinyje nepamatysi“, – tikino V.Spanoulis.
Specialistui užkliuvo ir tai, kad liūto dalį taškų varžovams surinko du žaidėjai – Marcquise'as Reedas (30) bei T.Shengelia (25).
„Būsiu nuoširdus – žaidėme tragiškai. Iš esmės pralaimėjome dviems žaidėjams, nors kalbėjome, kaip prieš juos ginsimės. Blogas pralaimėjimas, nors buvome labai arti pergalės“, – dėstė strategas.
Kitas mačas graikams nebus lengvesnis – Santjago de Komposteloje jie lankys Ispanijos rinktinę (6/3).
Jei pergales kitame ture pasieks Ispanija, Ukraina (6/3) ir Sakartvelas, graikai paskutiniame „lange“ žais jau neturėdami net teorinių šansų pakilti į pirmąjį trejetą.
„Turime žaisti toliau. Atstovaujame nacionalinei komandai, reprezentuojame Graikiją. Kol yra vilties, kausimės ir stengsimės iš visų jėgų. Toliau dirbsime, analizuosime savo klaidas ir ruošimės kitam mačui. Nėra, ką daugiau galime padaryti“, – teigė V.Spanoulis.
Graikai Ispanijoje lankysis lapkričio 29-ąją.
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