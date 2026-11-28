Taigi ką svarbu žinoti apie socialinį būstą ir kokių pareigų privalo laikytis jo nuomininkai?
Kasmet vis daugiau tokių būstų
Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Erika Kačiulienė įvardijo, kad Kauno savivaldybėje šiuo metu yra nuomojami 1 222 socialiniai būstai. Tuo metu būsto sąraše laukia 423 asmenys / šeimos.
E. Kačiulienė pridūrė, kad socialinio būsto fondas kasmet plečiamas į jį įtraukiant apie 50 atlaisvintų savivaldybės būstų.
Tuo metu Klaipėdos savivaldybės būsto skyriaus vedėja Lina Murauskienė nurodė, kad Klaipėdoje šiuo metu socialinio būsto fonde yra 765 būstai. Šiuo metu socialinio būsto laukia 581 asmuo ir šeimos.
L. Murauskienė pasakojo, kad 2025 m. Klaipėdoje buvo planuojama įsigyti 10 socialinių būstų, tačiau įsigyti pavyko tik 2, kadangi vykdant pirkimo procedūras nebuvo gauta pakankamai pasiūlymų.
Visgi pasak jos, Klaipėdos mieste socialinio būsto fondas plečiamas keliais būdais:
- perkami būstai iš privačios rinkos;
- 2025 m. remontuojamos laisvos Savivaldybės gyvenamosios patalpos ir jos įtraukiamos į socialinio būsto fondą;
- statomi nauji daugiabučiai.
„Šiuo metu vykdomas projektas Akmenų g. 1B, kuriame numatyta įrengti 60 socialinių būstų. 35 būstus asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas. 15 trijų kambarių būstų gausioms šeimoms ir 10 vieno kambario būstų vienišiems asmenims. Statybų pabaigą planuojama pasiekti 2027 m.“ – aiškino ji.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Violeta Tylenienė nurodė, kad 2026 metų sausio mėnesio duomenimis Šiauliuose 346 asmenys ar šeimos gyvena socialiniuose būstuose.
Tuo metu asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše šiuo metu laukia 563 asmenys ar šeimos.
V. Tylenienė dalijosi, kad Šiauliuose taip pat vyksta socialinių būstų plėtra.
„Būstai perkami nuolat. 2024 m. nupirktas 1 būstas, 2025 m. nupirktas 1 būstas, 2026 m. nupirkti 2 būstai, dar vykdomi 2 būstų pirkimai“, – pridūrė ji.
Vilniaus miesto savivaldybės Ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė nurodė, kad 2026 m. spalio duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybė yra išnuomojusi 1 436 socialinius būstus, kuriuose gyvena 3 746 gyventojai ir 1 370 savivaldybės būstų, kuriuose gyvena 3 426 gyventojai.
„2025 m. socialinio būsto laukiančiųjų sąraše buvo 1 640 asmenų ir šeimų, būstą ne eilės tvarka siekė išsinuomoti 80 asmenų ir šeimų. Tais pačiais metais socialinis būstas eilės tvarka suteiktas 115 asmenų ir šeimų, ne eilės tvarka – 40. Kadangi laukiančiųjų eilė nuolat kinta, galutiniai 2026 m. duomenys bus patvirtinti 2027 m. vasarį“, – pridūrė ji.
I. Naureckaitė aiškino, kad siekiant mažinti socialinio būsto laukiančiųjų eiles, socialinio būsto fondas pastaraisiais metais nuosekliai plečiamas.
„Jei 2022 m. buvo valdoma 1 183 socialiniai būstai, tai 2023 m. jų skaičius išaugo iki 1 284, 2024 m. – iki 1 363, o 2025 m. – iki 1 467“, – dalijosi Vilniaus miesto savivaldybės atstovė.
Kas turi teisę į socialinį būstą?
E. Kačiulienė paaiškino, kad nustatant asmenų ar šeimų teisę į socialinio būsto nuomą vertinamas turtas ir pajamos.
Asmenų ar šeimų, gyvenančių Kauno mieste, turto vertė ir grynosios metinės pajamos turi neviršyti šių dydžių:
- asmens be šeimos, pajamos – 10 718 eurų, turtas – 21 669 eurai;
- dviejų ar trijų asmenų šeimos, pajamos – 21 203 eurai, turtas – 39 144 eurai;
- keturių asmenų šeimos, pajamos – 24 232 eurai, turtas – 69 900 eurų;
- penkių asmenų šeimos, pajamos – 30 290 eurų, turtas – 87 375 eurai.
Ji pridūrė, kad asmenys ir šeimos, kuriems buvo išnuomotas socialinis būstas ir kurie turi įsiskolinimų už socialinio būsto nuomą, komunalines ar kitas su būsto eksploatavimu susijusias paslaugas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja tik pašalinę šias aplinkybes.
L. Murauskienė nurodė, kad norintiems gauti socialinį būstą Klaipėdos mieste, taikomos lygiai tokios pačios sąlygos kaip ir Kaune.
Tuo metu Šiaulių savivaldybės atstovė pabrėžė, kad 2026 metais asmuo be šeimos teisę į socialinį būstą Šiauliuose turi, jei pajamos neviršija 9320 eurų, o turtas 13048 eurų.
Dviejų ar trijų asmenų šeimos pajamos turi neviršyti 18640 eurų, o turtas 26096 eurų.
Keturių asmenų šeimos pajamos turi neviršyti 21436 eurų, o turtas 52192 eurų.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovė įvardijo, kad pirmasis kriterijus, į kurį atsižvelgiama skiriant socialinį būstą – gyvenamoji vieta.
„Žmogaus gyvenamoji vieta turi būti deklaruota toje savivaldybėje, kuriai jis teikia prašymą. Jei žmogus nori gauti paramą Vilniuje, prašymą jis turi teikti Vilniaus miesto savivaldybei“, – aiškino ji.
Tuomet seka visi kiti kriterijai. Pavyzdžiui, asmens turtas ir pajamos, nuosavo būsto turėjimas. Ji pastebėjo, kad dėl turimo nuosavo būsto yra taikomos kelios išimtys.
„Žmogus Lietuvoje neturi turėti nuosavo būsto. Yra dvi išimtys: kai turimas būstas nusidėvėjęs daugiau nei 60 proc. arba kai vienam asmeniui tenka mažiau nei 10 kv. m. Jei šeimoje yra asmuo su negalia ar sunkia lėtine liga sergantis žmogus, ši riba yra 14 kv. m.“ – aiškino I. Naureckaitė.
Tuo metu šeimos sudėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, negalia ar sveikatos būklė teisės į paramą nelemia, tačiau jos svarbios sprendžiant, koks būstas žmogui tinka.
Būsto dažniausiai netenka įgyję turto
Kauno miesto savivaldybės atstovė nurodė, kad socialinio būsto nuomininkai netenka dėl nuomos sutarties sąlygų nevykdymo. Pavyzdžiui, dėl įsiskolinimo, socialinis būstas naudojamas ne pagal paskirtį ir kt.
„Taip pat socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama, jeigu nuomininkai: įsigyja būstą nuosavybės teise, jų deklaruoto turto vertė ar pajamos viršija Įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, pasibaigus kalendoriniams metams nustatytu laiku nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos“, – pridūrė ji.
Tuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė pridėjo, kad socialinio būsto netenkama, kai asmuo ar šeima išvyksta gyventi į kitą savivaldybę arba užsienį, deklaruodami ten gyvenamąją vietą.
„Visgi dažniausiai socialinio būsto nuomininkai netenka, jei jų pajamos ir turtas viršija nustatytus dydžius, taip pat teismo nutartimi jei pažeidžiami nuomos sutarties įsipareigojimai: dėl įsiskolinimų, neleistino elgesio, turto niokojimo“, – nurodė L. Murauskienė.
V. Tylenienė įvardijo, kad Šiauliuose dažniausiai pasitaikančios nuomos nutraukimo priežastys – mirus nuomininkui, kai asmuo gyvena vienas arba asmeniui ar šeimai išsikėlus gyventi kitur, pvz., susituokus, kai išvykstama pas sutuoktinį, arba kai nuomojamą būstą priduoda savo noru.
Taip pat, pasak jos, neretai gyventojai iškeldinami teismo sprendimu arba kai asmenys ar šeimos viršija nustatytus turto ir pajamų normatyvus daugiau kaip 35 ar 50 procentų.
Vilniuje dažniausiai teisė į socialinį būstą ar jo nuomą peržiūrima pasikeitus asmens ar šeimos finansinei bei socialinei situacijai, nurodė I. Naureckaitė.
Vis dėlto, ji pabrėžė, kad kiekviena situacija vertinama individualiai.
„Teisės aktai numato tam tikras išimtis ir pereinamuosius sprendimus. Pavyzdžiui, viršijus nustatytas pajamų ar turto ribas, tam tikrais atvejais gyventojams gali būti suteikta galimybė laikinai nuomotis būstą kitomis sąlygomis, kad jie turėtų laiko pasirūpinti kitu būstu. Kalbant apie laukiančiųjų sąrašą, viena dažniausių priežasčių netekti teisės laukti socialinio būsto yra pareigos deklaruoti pajamas ir turtą nevykdymas.
Svarbu pabrėžti, kad socialinio būsto sistema remiasi nuolatiniu aplinkybių vertinimu. Jei žmogaus situacija pasikeičia ir jis nebeatitinka paramos kriterijų, parama turi būti nukreipta tiems gyventojams, kuriems jos reikia labiausiai“, – paaiškino Vilniaus miesto savivaldybės atstovė.