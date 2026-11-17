VMI skelbia, kad šiemet mokesčio mokėtojai buvo punktualesni nei pernai. Laiku sumokėjo 665 tūkst. gyventojų (82 proc.), kurių sumokėta suma – 46 mln. eurų (85 proc. apskaičiuotos sumos) bei 17 tūkst. įmonių (88 proc.), sumokėjusių beveik 11 mln. eurų (93 proc. apskaičiuotos sumos).
Tuo metu daugiau nei 135 tūkst. (18 proc.) laiku nesumokėjo 8 mln. eurų (15 proc.). Tai būtų vidutiniškai beveik po 60 eurų.
VMI vadovas nurodė, kad nesumokėjusiems delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo šiandien, lapkričio 17 d. Jų dydis už kiekvieną pradelstą dieną – 0,028 proc.
Mokėtojų aktyvumas išaugo
Palyginus su pernai, žemės mokesčio mokėtojų aktyvumas išaugo. 2025 m. mokestį laiku sumokėjo 79 proc. gyventojų ir 86 proc. įmonių, kurių įmokos sudarė atitinkamai 84 proc. ir 91 proc. apskaičiuotos sumos.
„Džiugu, kad šiemet ir gyventojai, ir juridiniai asmenys mokestį mokėjo aktyviau nei pernai. Dėkojame sumokėjusiems laiku! Dar delsiančius žemės savininkus raginame suskubti, nes nuo šiandien už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,028 proc. delspinigiai“, – teigia VMI vadovas Martynas Endrijaitis ir primena, kad turintieji finansinių sunkumų gali kreiptis į VMI ir didesnę nei 125 eurų mokesčio sumą išdėstyti dalimis sudarant mokestinės paskolos sutartį*. Sudarius sutartį, kas mėnesį mokamos palūkanos – 0,009 proc. už kiekvieną naudojimosi paskola dieną.
Už 2026 metus privačios žemės savininkams iš viso apskaičiuota sumokėti 65,4 mln. eurų: 817 tūkst. gyventojų turėjo sumokėti 53,7 mln. eurų, o per 19 tūkst. įmonių – 11,7 mln. eurų. VMI primena, kad mokėtiną sumą galima pamatyti prisijungus prie EDS arba Mano VMI, taip pat paskambinus telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkus žemės mokesčio temą. Prisijungę prie Mano VMI naudotojai gali nelaukdami eilėje automatiniu pranešimu gauti mokėtiną sumą, mokėjimo terminus ir įmokos kodą. Tuo pačiu numeriu teikiamos ir individualios konsultacijos dėl mokesčio apskaičiavimo.
„Jei gyventojas turėjo gauti popierinę deklaraciją, bet jos negavo, visada galima kreiptis į VMI telefonu +370 5 260 5060“, – primena VMI vadovas. Į VMI aptarnavimo padalinį norintys atvykti asmenys turi registruotis iš anksto VMI svetainėje arba tuo pačiu telefono numeriu.
Mokestį galima sumokėti per Mano VMI, EDS, bankiniu pavedimu, pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose ir kitose mokėjimų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose. Visais atvejais nurodomas žemės mokesčio įmokos kodas 3011. Jei už savininką moka kitas asmuo, būtina nurodyti ir žemės savininko vardą, pavardę bei asmens kodą.
Primena, kad galima mokėti dalimis
VMI vadovas primena, kad jei gyventojas ar įmonė turi finansinių sunkumų, dėl skolos, kuri viršija 125 eurus, jie gali kreiptis į VMI ir išdėstyti ją dalimis. Sudarius mokestinės paskolos sutartį, kiekvieną mėnesį yra mokamos palūkanos – 0,009 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
„Nuolat informuojame gyventojus apie naujai atsiradusius ir nesumokėtus mokesčius, siųsdami pranešimus per Mano VMI – tokius pranešimus praėjusią savaitę gavo ir žemės savininkai, kuriems VMI priminė apie žemės mokesčio terminą. Kita dalis gyventojų priminimus gavo į savo mobiliuosius telefonus SMS žinutėmis.
Tik tuomet, jei asmuo po pranešimo ir toliau nesumoka ir nesikreipia į VMI dėl mokestinės paskolos sudarymo, VMI, vadovaujantis teisės aktais, inicijuoja išieškojimo veiksmus“, – įvardijo pašnekovas.