Šiemet šventinis paramos projekto koncertas įvyks Palangoje. Vos keli žingsniai nuo jūros, dar vieną staigmeną ruošia ir Palangos miesto savivaldybė – Jūratės ir Kastyčio skvere bus atverta žiedo formos ledo čiuožykla „Palangos ledas“, tapsianti šventinio koncerto dalimi.
Vis dėlto svarbiausiais šį vakarą taps mažieji „Išsipildymo akcijos“ herojai. Vaikai, kuriems kasdien tenka įveikti kur kas daugiau iššūkių nei jų bendraamžiams, tačiau kurių noras pažinti pasaulį, svajoti ir džiaugtis gyvenimu yra ne ką mažesnis. O kartais – gal net ir stipresnis.
„Leiskite jums padėti“ – tegul šie trys žodžiai šeštadienio vakarą nuskamba visuose namuose. Per 24 „Išsipildymo akcijos“ metus drauge padėjome jau pusei tūkstančio sunkiai sergančių vaikų, prisidėjome prie daugiau nei 12 tūkstančių globojamų vaikų gyvenimo kokybės gerinimo ir parūpinome ne vieną dešimtį medikams reikalingos įrangos. Šiuos skaičius kasmet primename ne tik todėl, kad jie auga, bet ir todėl, kad už kiekvieno iš jų slypi pasikeitę žmonių gyvenimai. Būtent tai norime parodyti ir šių metų koncerte, kuriame susitiks akcijos praeitis ir dabartis – vaikai, kuriems mūsų pagalbos reikia šiandien, ir tie, kurių gyvenimus Lietuvos žmonių gerumas jau pakeitė. Tikime, kad vieniems tai suteiks vilties, o kitiems taps dar vienu priminimu, kiek daug gali reikšti jų sprendimas padėti“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Prie paramos projekto kasmet jungiasi ir ilgametis partneris SEB bankas.
„Jau daugiau nei du dešimtmečius kviečiame Lietuvos žmones susivienyti dėl sunkiai sergančių vaikų. Per šiuos metus ne kartą įsitikinome, kad geri darbai neprivalo būti dideli. Juk ir maži gerumo gestai gali tapti labai reikšminga pagalba tam, kuriam jos labiausiai reikia. Džiaugiuosi, kad kartu su TV3 tęsiame „Išsipildymo akcijos“ tradiciją, per daugelį metų subūrusią tiek daug norinčių padėti. Tikiu, kad ir šiemet mūsų visų gerumas suteiks vaikams ne tik reikalingą pagalbą, bet ir daugiau vilties pasveikti, augti. Artėjant gražiausioms metų šventėms tai turbūt viena prasmingiausių dovanų, kurią galime vieni kitiems įteikti“, – sako Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, SEB banko vadovė ir SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė.
Šiemet susipažinsime su šešiamečiu Jonu, kuriam reikalinga sudėtinga stuburo operacija Lenkijoje, o taip pat – porcelianine mergaite mamos vadinama Airine, pirmuosius kaulų lūžius patyrusia dar iki gimimo.
Vilties įkvėps ir Dominykos istorija – beveik dvejus metus sąmonės neatgavusi mergina šiandien svajoja atidaryti nuosavą kepyklėlę.
Išgirsime ir vos metukų sulaukusio Alano istoriją – piktybinį naviką mama aptiko vieną vakarą glostydama sūnaus nugarą. O savo pažanga stebins trimetė Radvilė, kuri gimė negalėdama savarankiškai nei kvėpuoti, nei valgyti, nei judėti, tačiau šiandien jau važiuoja specialiai jai pritaikytu dviračiu.
Melitos ir Arono istorijos primins, kad „Išsipildymo akcija“ gali pakeisti ne vieno, o daugybės vaikų gyvenimus – šiemet bus siekiama medikams nupirkti modernių chirurginių instrumentų, reikalingų sudėtingoms kaulų operacijoms atlikti.
Žiūrovai išvys ir ankstesnių metų akcijos herojus, kurių pasikeitę gyvenimai – geriausias Lietuvos žmonių gerumo įrodymas. Šeštadienio vakarą savo pavyzdžiu jie sieks įkvėpti vilties ir šių metų herojams.
Žiūrovai išvys ir tuos ankstesnių metų akcijos herojus, prie kurių gyvenimo pokyčių jau prisidėjo visa Lietuva. Jų istorijos – geriausias įrodymas, kad prieš daugelį metų paaukoti keli eurai šiandien gali reikšti kur kas daugiau, nei tuomet įsivaizdavome. O šeštadienio vakarą savo pavyzdžiu jie įkvėps vilties ir šių metų herojams.
„Išsipildymo akcija“ – pirmasis ir didžiausias paramos projektas vaikams. Jo herojais kasmet tampa sunkiomis arba retomis ligomis sergantys vaikai, kuriems reikalingoms gydymo procedūroms ir reabilitacijos priemonėms nepakanka valstybės skiriamų lėšų. Labai dažnai šių mažylių medicininės priežiūros poreikiai viršija ir tėvų bei artimųjų galimybes.
Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos įsigyti medicininei įrangai, kuri gali būti panaudojama ne tik akcijos herojaus, bet ir kitų vaikų sveikatos problemoms spręsti. Taip pat – fizinėms ir psichologinėms pagalbos priemonėms, kurios sustiprina sergančių ar negalią turinčių vaikų reabilitacijos galimybes.
Prisidėti gali kiekvienas
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
„Išsipildymo akcijos“ paramos koncertas – jau šį šį šeštadienio vakarą, 19.30 val. tiesiogiai iš Palangos ir per TV3!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.