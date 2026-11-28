Apie tai laidoje kalbėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė.
Kodėl išaugo automobilių gaisrų skaičius?
Kas lėmė, kad šiais metais automobilių gaisrų skaičius išaugo?
J. Orentaitė: Matyt, aiškių priežasčių, kodėl šiais metais fiksuotas beveik 13 proc. automobilių ir kitų transporto priemonių gaisrų augimas, pasakyti negalime, kadangi pagrindinės priežastys išlieka tos pačios.
Galbūt vienas iš veiksnių yra tai, jog šių metų pradžioje Lietuvoje buvo fiksuoti neįprastai šalti orai, o šalti orai tiek rudenį, tiek žiemą automobilių gaisrų skaičių tikrai padidina. Tad galbūt tai galėtume sieti su bendru automobilių gaisrų skaičiaus padidėjimu.
Žvelgiant į priežastis, dėl kurių kyla automobilių gaisrai, nurodoma ir netvarkinga automobilio elektros instaliacija. Taip pat nemažą pavojų kelia kuro tiekimo sistemos nesandarumas. Galbūt trūksta ir pačių vairuotojų prevencinių veiksmų?
J. Orentaitė: Taip, vairuotojams visada norime perduoti pagrindinę žinutę, jog jie pirmiausia turi patys rūpintis savo saugumu tiek dalyvaudami eisme, tiek jam ruošdamiesi. Automobilio techninei priežiūrai vairuotojai tikrai turėtų skirti tinkamą dėmesį, ypač šaltuoju metų laiku, kai pavojus iš esmės padidėja.
Čia galima įžvelgti ir paradoksalią situaciją, nes šiuolaikiniai automobiliai kuriami taikant vis pažangesnes saugumo technologijas. Ar šios technologijos tik sukuria saugumo iliuziją, ar iš tikrųjų gali padėti?
J. Orentaitė: Matyt, dabartinės modernios priemonės kažkiek padeda išvengti nelaimių, tačiau gaisrų skaičiaus kardinaliai nepakeičia, kaip rodo ir šių metų statistika. Vis dėlto vienas iš dalykų, kuriuos galima paminėti kalbant apie šiuolaikinių automobilių saugumą, yra juose įdiegtos perspėjimo sistemos.
Patekus į pavojų, automobilis automatiškai perduoda signalą Bendrajam pagalbos centrui Lietuvoje. Bendrasis pagalbos centras net ir be nukentėjusio žmogaus skambučio gali reaguoti ir perduoti informaciją apie pagalbos poreikį atitinkamoms tarnyboms. Būtent tai galime išskirti kaip vieną iš šiuolaikinių automobilių privalumų.
Požymiai, rodantys, kad automobilis gali užsiliepsnoti
Kokie pirmieji požymiai gali išduoti, kad automobilis netrukus gali užsiliepsnoti?
J. Orentaitė: Pagrindiniai požymiai, iš kurių galėtume atpažinti, kad automobilis ar kita transporto priemonė gali netrukus užsiliepsnoti, būtų salone jaučiamas svylančio plastiko ar degalų kvapas. Taip pat iš variklio skyriaus ar kitų automobilio dalių pradėję sklisti dūmai, kibirkščiuojantys elektros laidai ar kontaktai, staiga pradėjusi mirgėti ar išsijungianti elektros sistema arba transporto priemonėje įrengti elektros prietaisai.
Ką daryti automobiliui pradėjus degti?
Ką daryti, jeigu važiuojant automobilis pradeda degti? Atrodo, žmonės žinotų, kaip elgtis, tačiau turėkime omenyje, jog tai būtų stresinė situacija. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai?
J. Orentaitė: Pirmasis žingsnis, žinoma, yra reaguoti nedelsiant – saugiai sustoti kelkraštyje ir išjungti variklį. Visiems transporto priemonėje esantiems žmonėms būtina kuo greičiau išlipti iš automobilio ir pasitraukti į saugią vietą, atokiau tiek nuo eismo, tiek nuo pavojų keliančio automobilio.
Reikia iškart paskambinti į Bendrąjį pagalbos centrą numeriu 112 ir pranešti apie gaisrą arba jo pavojų. Kai jau pranešame atitinkamoms tarnyboms ir ugniagesiai gelbėtojai gali reaguoti bei skubėti į pagalbą, pats vairuotojas ar kiti transporto priemonėje buvę žmonės turėtų įsivertinti situaciją.
Jeigu gaisras nedidelis, kiekviename automobilyje turi būti bent 1 kg gesintuvas, todėl galima jį panaudoti ir šiek tiek pravėrus variklio dangtį įpurkšti gesintuvo turinio. Tačiau labai svarbu, kad vairuotojai ir kiti eismo dalyviai iškart iki galo neatidarytų variklio dangčio, kadangi patekęs deguonis gali dar labiau suaktyvinti ugnį.
Reikėtų tik šiek tiek praverti dangtį ir įpurkšti gesintuvo turinio. Jeigu matoma, kad ugnis toliau nesiveržia, galima daugiau praverti variklio dangtį ir pradėti gesinti. Jeigu automobilis jau dega atvira liepsna arba artintis prie jo yra rizikinga, reikėtų tiesiog atokiau palaukti ugniagesių gelbėtojų, kurie žinos, ką daryti ir kaip reaguoti į šią situaciją.
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