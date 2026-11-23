Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, 8.15 val. gautas pranešimas, kad Lentvaryje, Geležinkelio gatvėje, kilo gaisras vieno aukšto mediniame daugiabučiame name kilo gaisras.
Rastas vyro kūnas
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos trys automobilinės cisternos.
„Atvykus ugniagesiams, viename iš butų buvo labai daug dūmų. Ugniagesiai užėjo į patalpas su kvėpavimo organų apsaugos aparatais ir 8.31 val. lokalizavus gaisrą, viename kambarių rastas žmogaus kūnas“, – nurodė E. Zdanevičienė.
Pirminiais duomenimis, žuvo vyras.
Liudininkai tarnyboms užsiminė apie galimai bute netvarkingą krosnį, tačiau nelaimės aplinkybės dar tikslinamos.
Incidentas tiriamas.
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