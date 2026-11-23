Bendrasis pagalbos centras pranešė informacijos apie gaisrą sulaukęs 3.35 val. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
Pirminiais duomenimis, Vydmantų seniūnijoje, Vydmantų kaime, Liepų gatvėje, užsidegė pastatas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Kretingos raj., Palangos ir Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
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