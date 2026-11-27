Didžiosioms medijų platformoms susirenkant didžiąją dalį žmonių dėmesio, išsilaikyti žiniasklaidai darosi sunku.
„Aš manau, kad šiandien nacionalinė žiniasklaida jau pradeda pralaimėti konkurenciją. Grėsmė ta, kad mažėja mūsų pajamos ir galimybės investuoti į profesionalų turinį, į žurnalistiką, į žurnalistų ugdymą. Šiandien esame didžiųjų platformų, didžiųjų technologinių žaidėjų akivaizdoje“, – kalbėjo L. Blaževičiūtė.
Ekspertas iš Estijos, organizacijos „SALK“ vadovas Tarmo Juristo pabrėžė, kad minėta problema yra aktuali visame pasaulyje. Kaip žaminti jos poveikį, anot jo, priklauso nuo kiekvienos šalies pastangų.
„Šios problemos nėra tik Lietuvoje. Lietuva tam tikrais aspektais gali būt kitokioje padėtyje, bet tai, kad didžiosios platformos pasisavina pinigus, kuriuos galėtų uždirbti valstybės, – tai vyksta visur. Kiekvienos valstybės užduotis yra rasti savo būdus, kaip tai spręsti“, – sakė T. Juristo.
Ekspertas apie DI naudojimą naujienoms: „Netrukus tai labiau išpopuliarės“
Eksperto manymu, dabartinę situaciją gana gerai iliustruoja amerikiečių futuristo Roy'aus Amaros citata, kad su kiekviena nauja technologija mes pervertiname trumpalaikius efektus, bet neįvertiname ilgalaikių.
„Visi šiuo metu yra susikoncentravę į tai, kas vyksta dabar: kaip griūva žiniasklaidos ekonomikos modeliai ir kaip žmonės nuo vienų medijų pereina prie kitų. Tačiau aš visuomet bandau pažvelgti plačiau.
Pavyzdžiui, auga dirbtinio intelekto (DI) naudojimas naujienoms gauti. Netrukus tai labiau išpopuliarės. Jis ne tik pakeis tuos kanalus, kurie naudojami transliuoti naujienas, bet ir pakeis patį būdą, kaip žmonės suvokia naujienas, o ne tik patį kanalą, – komentavo T. Juristo.
Jis pateikė istorinį pavyzdį: Aukso karštinės JAV metu turtingiausiais tapo ne tie, kurie ieškojo aukso, o tie, kurie pardavinėjo kastuvus jį kasti. Kitaip tariant, rezultatą pasieksime radę nišą, kurioje galime veikti.
„Reikia prisitaikyti prie besikeičiančių tendencijų, kaip žmonės suvokia, naujienas ir kaip į jas reaguoja, o ne bandyti pasivyti vis tolyn tolstantį horizontą“, – sakė T. Juristo.
Dauguma gyventojų naujienas gauna per „Facebook“
Lietuvos gyventojai naujienas dažniausiai gauna per „Facebook“. Nors dauguma vis dar aktyviai vartoja ir tradicinę žiniasklaidą, bendrai gyventojai menkai pasitiki profesionaliai pateiktomis naujienomis.
Tai parodė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) užsakymu organizacijos „SALK“ atliktas tyrimas. Toks tyrimas yra pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione.
Tyrimo duomenimis, Lietuvoje pirmauja būdas naujienas gauti per „Facebook“. Jį naujienoms gauti bent kartą per savaitę naudoja 60 proc. gyventojų, o tarp ES valstybių šis rodiklis didesnis tik Bulgarijoje, kur siekia 60 procentų.
Tuo metu DNR vidurkis yra 43 proc. Kitaip nei Lietuvoje, dauguma žmonių kitose šalyse naujienas gauna per kitus socialinius tinklus arba vaizdo įrašų formatu.
41 proc. Lietuvos gyventojų sakė nepasitikintys profesionaliai parengtomis naujienomis. Šis rodiklis panašus ir kitose šalyse (37 proc.).
Lietuvoje žmonės taip pat vengia naujienų – tai daro 42 proc. apklaustųjų, o kitur – 36 proc.
„Lietuva mūsų regiono kontekste atrodo gerai. Rytų Europoje pasitikėjimas žiniasklaida dažniausiai nėra labai aukštas dėl skirtingų istorinių ir politinių priežasčių, Balkanai šiuo aspektu yra dugne. Taigi, šia prasme Lietuva atrodo stebėtinai gerai“, – kalbėjo Estijos ekspertas, „SALK“ vadovas Tarmo Juristo.
Mažiausiai lietuviai prisijaukinę dirbtinį intelektą. Per jį naujienas gauna vos 5 proc. gyventojų, kai kitose šalyse tą daro 10 proc.
Lietuva – išskirtinė vartojimo įpročiais
Lietuva yra išskirtinė šalis vienu aspektu. Vakaruose socialiniai tinklai jau nugalėjo tradicinę žiniasklaidą – dauguma žmonių nurodė naujienas gaunantys būtent per socialinius tinklus ir video platformas.
Tik ne Lietuvoje. Čia 61 proc. gyventojų, norėdami sužinoti naujienas, žiūri televiziją, 49 proc. naudoja socialinius tinklus, o 48 proc. skaito naujienų portalus.
„Mes iki to (socialinių tinklų dominavimo – red. past.) netrukus prieisime, tačiau jūs dar turite laiko“, – sakė T. Juristo.
Televizija yra pagrindinis šaltinis vyresniems nei 65 metų žmonėms. Gyventojai iki 35 m. naujienoms renkasi socialinius tinklus (čia neįtrauktas „TikTok“).
„Man pasirodė įdomu, kad radijas svarbus visoms amžiaus grupėms. Tai nėra pagrindinis naujienų šaltinis, bet aš nebūčiau tikėjęsis tokio rezultato“, – dalijosi T. Juristo.
Nepaisant to, pasitikėjimas naujienomis yra panašus – lietuviai linkę labiau nepasitikėti nei pasitikėti (41–42 proc.). Tačiau lyginant su kitomis šalimis, pasitikėjimas naujienomis žiniasklaidoje yra gana geras.
Gyventojai pasitiki TV3
Tyrimo duomenimis, iš visų žiniasklaidos priemonių gyventojai labiausiai pasitiki LRT – nacionalinį transliuotoją rinktųsi 61 proc. apklaustųjų.
Tiesa, lyginant su kitais nacionaliniais transliuotojais, LRT stipriai atsilieka nuo Suomijos „Yle“ (83 proc.) ir yra artimesnis Čekijos „Czech TV“ (59 proc.).
Antroje vietoje, gyventojų nuomone, yra TV3 grupė. Jo portalo ir televizijos pateiktomis naujienomis pasitiki daugiau nei pusė – net 54 proc. apklaustųjų.
Trečioje vietoje – LNK (53 proc.), ketvirtoje – „Verslo žinios“ (52 proc.)
Penketuką uždaro „Lietuvos rytas“, kuriuo pasitiki 48 proc. gyventojų.
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