Už klausimų išbraukimą iš darbotvarkės balsavo 17 tarybos narių, prieš buvo 12.
Prieš balsavimą į tarybos narius kreipėsi kardinolo auka prisistačiusi vilnietė Alina Obolewicz ir Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gabrielis Satkauskas.
„Esu Gulbinowicziaus tvirkinimo auka. Man buvo 10 ar 11 metų, buvau Buivydžių kaime, atlikau savo pirmąją išpažintį tada pas arkivyskupą Gulbinowiczių. Šiandien apsirengiau maždaug panašiai, kaip atrodžiau tada“, – sakė A. Obolewicz, rodydama savo baltos spalvos drabužius.
„Aš nelinkiu niekam, nei jūsų anūkei, ponia Marija (LLRA-KŠS narė Marija Rekst – BNS), nei niekieno dukrai būnant 10–11 metų matyti per savo pirmą šventą išpažintį, kaip arkivyskupas, atvažiavęs iš Lenkijos, labai svarbus ir garbingas žmogus, masturbuoja konfesionale (bažnyčios klausykloje – BNS). Aš tą mačiau, man tai liko trauma visam gyvenimui“, – tvirtino moteris.
Vilniaus rajono tarybos posėdyje dalyvavusi kardinolo Gulbinowicziaus auka: gėda jums
Pasak jos, apie įvykį ji papasakojo mamai ir siūlė kreiptis į miliciją, tačiau ši nepatikėjo, ir tik dabar jos dėl to atsiprašė.
„Jeigu jūs tikrai įsitikinę, kad H. Gulbinowiczius nekaltas, tai surenkite balsavimą, prabalsuokite prieš ir viskas baigta. Kodėl jūs vilkinate? Gėda jums“, – kalbėjo A. Obolewicz.
„Jūs, kaip ir aš, esate katalikai, jūs – praktikuojantys ir aš esu praktikuojanti. Nesu LGBT, nors jeigu būčiau, tai būčiau tiesiog, bet nesu. Nesu antikrikščioniška. Bet man atrodo, kad jūsų galvoje tas sovietmetis ir tie zabobonai visiokie dar liko iki šiol. Nesiekiu jokios politinės karjeros (...) būkime žmonės, būkime krikščionys“, – sakė ji.
Kunigo G. Satkausko teigimu, Katalikų bažnyčios vadovybė nubaudė kardinolą, kuris turi ypatingą padėtį Bažnyčioje.
„Faktas, kad bažnytinė vyresnybė, Apaštalų sostas jį nubaudė. Tai yra faktas. Buvo sankcijos, kad jis negalėjo jokių viešų apeigų vesti, jokių viešų susitikimų ir jokių vyskupo insignijų dėvėti. Neleido net laidoti katedroje. Taip pat įpareigojo jį sumokėti didelę kompensaciją Švento Juozapo fondui, kuris skirtas aukoms padėti. Tai čia faktas, kad bažnytinė aukščiausia valdžia nubaudė jį“, – sakė kunigas.
Jis priminė ir Vilniaus arkivyskupo paaiškinimą, jog H. Gulbinowicziui skirtų nuobaudų griežtumas liudija apie jo kaltę.
„Jeigu esame Romos katalikai, girdime bažnytinę valdžią aukščiausiam lygmeny, Apaštalų sostą, Vilniaus arkivyskupą, pozicija yra labai aiški. Ką tik girdėjome auką. Kaip kunigas raginčiau pirmiausia girdėti aukas, jų balsą, jų žaizdas pamatyti ir būti Romos katalikais“, – kalbėjo dvasininkas.
Klausimus išbraukti iš darbotvarkės pasiūlė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos (LLRA-KŠS) seniūnas Waldemaras Urbanas.
„Kai kurie mūsų politikai iš to daro rinkiminį šou, todėl mes šito dalyko, kaip ir jau buvo ne kartą kalbėta, neleisime daryti“, – teigė jis.
W. Urbanas tvirtino, kad H. Gulbinowicziaus kaltė nėra nustatyta ir įrodyta.
„Lenkijos prokuratūra nerado jokio įstatymų pažeidimo, tyrimas nebuvo pradėtas. Kitas dalykas – žmogus pats apsiginti negalėjo. Mes turime eilę pavyzdžių, kuomet tiek Kanadoje, tiek Australijoje kardinolai su tokiais kaltinimais apsigynė ir savo orumą iš tiesų apsigynė. Taip pat mes žinome ir buvome apie tai kalbėję, kad nemažai Lenkijos intelektualų, visuomenininkų, politikų, Europos Parlamento narių, senatorių, merų buvo pasirašę kreipimąsi, kuris reabilituoja kunigą ir tą šmeižtą jo atžvilgiu paneigė“, – sakė jis.
Tarybos narys tvirtino matęs Lenkijos apaštalinės nunciatūros dokumentą, kuriame esą nėra nė vieno žodžio apie pedofiliją.
Marija Rekst teigė, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba jau yra balsavusi dėl H. Gulbinowicziaus gatvių pervadinimo ir atmetusi siūlymą.
„Taryba jau apsisprendė, jau nubalsavo, nekartokite, kad mes nepriėmėme sprendimo. Už tą melą mes nebalsuosime, nebuvo jokios pedofilijos, dar kartą kartojame“, – sakė ji.
Žodžio per tarybos posėdį pareikalavo ir LLRA-KŠS pirmininkas, europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis (Valdemaras Tomaševkis), tačiau posėdžiui pirmininkavęs meras Robertas Duchnevičius atsisakė jį suteikti, nes politikas nebuvo iš anksto užsiregistravęs kalbėti. Pagal tarybos reglamentą, tai padaryti privalu.
Nepaisant to, W. Tomaszewskis atėjo į tribūną ir kelias minutes kalbėjo prie išjungto mikrofono.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais jis tapo kardinolu.
2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.
Vilniaus rajono savivaldybės taryba H. Gulbinowicziui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą šį vardą iš jo atimti, tačiau jam nepritarė.
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