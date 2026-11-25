Vilniaus universiteto (VU), Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas, paklaustas, kaip socialiniuose tinkluose kuriamas eksperto įvaizdis ir pelnomas tūkstančių sekėjų pasitikėjimas, teigė, kad nuolat skelbiant turinį galima gana lengvai susikurti žinomo žmogaus įvaizdį.
„Paprastai tokiam įvaizdžiui sukurti padeda nekritiška auditorija. Sukurti trumpą turinį socialiniams tinklams, parašyti sakinį ar du ir pridėti tam tikrą nuorodą daug proto nereikia.
Jeigu tai daroma nuolat, pasinaudojama viena iš komunikacinių galimybių – nuolat būti matomam ir kalbėti tam tikromis temomis“, – komentavo jis.
„Auditorija, gaudama daug ir dažnai tokios informacijos iš panašių personažų, neretai patingi pasidomėti, ar tas žmogus iš tiesų ką nors veikia ir išmano konkrečioje srityje, ar yra tik informacijos retransliuotojas“, – toliau tęsė pašnekovo.
Specialisto nuomone, dirbtinis intelektas leidžia greitai kurti turinį socialiniams tinklams, todėl svarbu kritiškai vertinti informaciją ir sąžiningai nurodyti, kieno tai nuomonė.
„Šiandien dirbtinio intelekto įrankiai leidžia tokias įžvalgas – trumpas ar net ilgesnes – sukurti vos per kelias akimirkas.
Todėl sakyčiau, kad čia susiduriame su dviem dalykais: visuomenės išsilavinimu ir individualių žmonių sąžine.
Sąžiningi žmonės visada pažymės, kad tai yra jų nuomonė, arba aiškiai nurodys, kad persiunčia kažkieno poziciją ar mintis“, – įvardijo jis.
Specialistas taip pat pastebėjo, jog nesąžiningi žmonės elgsis priešingai: vengs parodyti, kad tai nėra jų kompetencijos sritis arba kad jie apskritai jos neišmano. Tiesa, išsilavinę asmenys, savo sritį išmanantys žmonės, L. Kontrimo teigimu, formos prasme rašys kukliai, bet stipriai – turinio prasme.
„Pseudo veikėjų“ pasisakymas socialiniuose tinkluose
Kaip teigė L. Kontrimas, egzistuoja vadinamieji „pseudo veikėjai“, kurie kuria emocingą ir nekokybišką turinį, o žmonės dažnai nepastebi, kad juos apgaudinėja netikri žinovai.
„Pseudo veikėjai neretai pasižymi perdėtu emocionalumu – tiek vaizdo įrašuose, tiek tekstuose. Jų turiniui taip pat būdingas neišbaigtumas. Tai galima pastebėti, jeigu tik yra noro.
Tačiau sutikite, kad nemaža dalis mūsų visuomenės tiesiog nenori pastebėti, jog vartoja pseudo veikėjų – save žinovais pasiskelbusių žmonių – kuriamą turinį. Nors iš tikrųjų jie išmano tik tai, kaip kvailinti kitus“, – dalijosi specialistas.
Pasak komunikacijos specialisto, žurnalistai filtruoja informaciją ir padeda atskirti patikimas žinias nuo klaidinančių, tačiau dėl informacijos gausos ne visada tai pastebi.
„Žurnalistai ir žurnalistika – nekalbu apie žiniasklaidą, nes šiandien žiniasklaida yra viskas, įskaitant ir tuos pseudo veikėjus, – yra savotiški „gatekeeper‘iai“ [vartininkai – žiniasklaidos darbuotojai] arba informacijos filtruotojai.
Vis dėlto negalima tikėtis, kad žurnalistams visada pavyks atpažinti klaidinančią informaciją. Taip yra dėl anksčiau minėto informacijos gausumo“, – pridūrė jis.
Dėl greito įvykių tempo žurnalistai kartais gali patikėti klaidinančia informacija, todėl svarbu tikrinti šaltinius ir jų patikimumą.
„Kartais įvykiai ir aktualijos veja vienas kitą taip greitai, kad net ir tam tikroje srityje besispecializuojantis žurnalistas, netikėtai gavęs žinutę iš kokio nors pseudo veikėjo, gali ja pasikliauti.
Žurnalistui reikia papildomos nuomonės, papildomo šaltinio, todėl tokiu būdu galima ir apsigauti.
Tačiau manau, kad žurnalistai vis tiek turi ramesnių momentų, kai gali apgalvoti, su kuo bendravo, kokią informaciją gavo ir kas yra tas žmogus, kuris ją pateikė“, – apie žurnalistų darbo svarbą ir atidumą argumentavo L. Kontrimas.
Nuomonių įvairovė socialiniuose tinkluose
Paklaustas, ar gerai, kad viešojoje erdvėje egzistuoja vadinamųjų „ekspertų“ nuomonių pliuralizmas, jis atsakė, kad socialiniuose tinkluose atsispindi įvairios žmonių nuomonės, todėl kokybiško turinio reikia siekti ugdant visuomenę, o ne draudimais.
„Matote, socialiniai tinklai yra perėmę arba labai stipriai imituoja realų viešąjį diskursą, viešąjį debatą. O jame, žvelgiant į tikrąjį gyvenimą, yra visokių žmonių, įvairių veikėjų ir skirtingo turinio. Nieko su tuo nepadarysi.
Todėl siekis, kad viešojoje erdvėje būtų vien tik kokybiškas turinys, turėtų būti labiau intelektualinis ir kultūrinis, o ne represinis“, – pastebėjo jis.
VU Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovo teigimu, svarbu ne šalinti apsišaukėlius iš viešumos, o išmokti juos atpažinti ir kritiškai vertinti jų informaciją.
„Pavyzdžiui, jeigu jau nusprendėme, kad dalis žmonių yra apsišaukėliai [soc. tinkluose], tai dar nereiškia, kad turime juos visaip šalinti iš viešosios erdvės.
Manau, kad turime išmokti juos atpažinti, įvardyti ir galbūt ateityje mažiau jais kliautis, atidžiau analizuoti jų pateikiamą informaciją.
XXI amžiuje žmogus kartais pamiršta, kad informacijos vartojimas yra beveik tokios pat svarbos būtinybė ir poreikis kaip ir kitų būtinųjų produktų vartojimas“, – akcentavo L. Kontrimas.
Žiniasklaidos tyrėja ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorė Auksė Balčytienė užsiminė, jog žmogaus profesionalumas ir autoritetas susiformuoja per ilgą savęs įtvirtinimo, patirties ir pripažinimo procesą.
„Man atrodo, čia mes turime klausimą apie tai, kaip žmogus save legitimuoja, kaip jis save įtvirtina, kaip save pagrindžia ir kokios tradicijos bei praktikos formuojasi kasdieniame gyvenime.
Jeigu mes sakytume, tarkime, kaip rašytojas tampa rašytoju ir tampa tikrai žinomu žmogumi, tai, žinoma, yra ilgas procesas“, – teigė ji.
Žurnalistų svarba informacijai plisti
Specialistė atkreipė dėmesį, kad kaip ir kitų profesijų atstovai, žurnalistai savo profesionalumą įrodo darbu, kompetencija ir visuomenės pasitikėjimu.
„Pavyzdžiui, žurnalistai tikrina faktus, renka informaciją, stebi realybę, nuolat jautriai reaguoja į įvairius dinaminius pokyčius viešuose klausimuose ir skaitytojams ar žiūrovams siekia priminti platesnį kontekstą.
Paprastas žmogus gali būti pamiršęs tą platesnį kontekstą, o žurnalistas, ypač jeigu labai giliai domisi tam tikra tematika ir ilgai joje dirba, turi padidintą jautrumą ir žinojimą, ką dar svarbu matyti analizuojant konkretų klausimą naujoje, pasikeitusioje situacijoje“, – toliau pasakojo apie žurnalistų darbo svarbą pašnekovė.
Pasak žiniasklaidos tyrėjos, paprastų žmonių pasisakymus dažnai veikia emocijos ir impulsyvumas, todėl juose gali atsirasti manipuliavimo, provokacijų ir puolimo elementų.
„Tačiau jeigu tai yra paprasti žmonės, ir juos užvaldo kažkokios emocijos, impulsyvumas, jeigu yra samprotaujama, pykstama, jaudinamasi ar nerimaujama, viskas visiškai kitaip susidėlioja.
Ir atsiranda tam tikrų dalykų, kurie gali labai stipriai manipuliuoti: atsiranda noras provokuoti, užsipulti ir panašiai“, – dalijosi specialistė.
A. Balčytienės požiūriu, dėl didelio informacijos srauto pirmiausia socialiniuose tinkluose išplinta prieštaringos temos.
„Visas informacijos srautas yra ypatingai gausus, ypatingai didelis.
Be jokios abejonės, galime stebėti, kad kontraversiški klausimai ir kažkokie pastebėjimai pirmiausia šoka į socialinių tinklų erdvę ir ten pradeda cirkuliuoti“, – samprotavo ji.
A. Balčytienė pastebi, kad emocijos, technologijos ir algoritmai skatina kontroversiškų pasisakymų plitimą ir formuoja viešąją nuomonę.
„Šie pasisakymai iš karto patraukia dėmesį ir atrodo, kad jie tampa tokie standarto nustatytojai, kaip reikia kalbėti apie konkretų reikalą.
Ar tai lokali politika, ar nacionalinės politinės reikšmės reikalai, ar kažkoks konfliktas – jis tiesiog auga, rutuliojasi.
Ir, žinoma, be jokios abejonės, tai yra visos infrastruktūros: technologinė, algoritminė, emocinė infrastruktūra, netgi emocinę galima prie to prijungti, kuri visą tą procesą išsuka“, – kalbėjo ji.
Tradicinės žiniasklaidos iššūkiai
Anot VDU profesorės, tradicinė žiniasklaida dažnai nespėja reaguoti taip greitai kaip socialiniai tinklai, nors žurnalistai stebi juose vykstančius procesus.
„Klasikinė, pagrindinė žiniasklaida šiuo atveju tikrai nėra pačiose geriausiose pozicijose šių lenktynių atžvilgiu, nes ji tikrai vėluos.
Ir, tiesą sakant, mes galime sakyti, kad žurnalistai taip pat stebi tą aplinką, jaučia kažkokius karštus taškus, mato, kokie yra tie provokatoriai“, – pristatė ji.
„Jeigu kažkoks populistinis, labai kontroversiškas dalykas burbuliuoja, pasakysiu labai žemiškai, tai traukia daug dėmesio.
Tiesą sakant, kiekvienas mokslininkas ir žurnalistas iš karto pasakys, kad ten yra kažkokia problema“, – įvertino specialistė.
Kaip pristatė A. Balčytienė, populistinės ir kontroversiškos temos sulaukia didelio dėmesio, nes jose slypi visuomenei aktualios problemos.
„Jeigu tai tikrai labai traukia dėmesį, reiškia, šis klausimas labai kažką jaudina. Paprasti žmonės galbūt impulsyviai įsitraukia į tą temą ir sukyla stiprios emocijos.
Tai reiškia, kad yra kažkokia nelygybė, kažkas nepastebėta, kažkas neišspręsta, kažkur neatkreiptas dėmesys tų, kurie galbūt privalo atsakyti į tuos klausimus“, – pridūrė ji.
„Ir čia, sakyčiau, žurnalistams tai yra dar vienas informacijos ir žinių šaltinis, kuris sako, kad ten [soc. tinkluose] yra kažkoks karštas dalykas ir svarbu į tai pasigilinti, ištraukti tai, ko institucijos jau nesprendžia“, – dalijosi apie socialinių tinklų specifiką A. Balčytienė.
Žiniasklaidos tyrėja atkreipė dėmesį, jog medijų raštingumą reikėtų aiškinti per kasdienę žmonių patirtį, kad jis taptų suprantamesnis ir artimesnis kiekvienam.
„Aš sakyčiau, kad dabar medijų raštingume mes labai daug kalbame apie tokius sunkius dalykus – faktų tikrinimą, kritinį mąstymą. Ir jie atrodo labai šalti, toli nuo kiekvieno žmogaus kasdienybės.
Ir jeigu mes kalbėtume apie tą medijų raštingumą kaip apie tokį paprastą, žmogišką kasdienio gyvenimo dalyką, aš manau, žmonės pradėtų geriau tai suprasti iš savo asmeninės patirties“, – pasakojo A. Balčytienė.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.