„Mes turime sukurti tokias sąlygas, kad tiek tradicinės žiniasklaidos priemonėms, tiek skaitmeninėms platformoms (...) tą žaidimą žaistume dėl dėmesio, dėl auditorijos akių, širdžių, panašiomis taisyklėmis“, – po LRTK 30-mečiui skirtos konferencijos sakė M. Martišius.
Pasak jo, tradicinei žiniasklaidai taikoma daugybė reguliavimo reikalavimų, tuo metu interneto platformos vystėsi kitokiomis sąlygomis, nes iš pradžių jų reikšmė nebuvo tinkamai įvertinta.
„Ir dabar išeina tokia situacija, kad tradicinė žiniasklaida, kuri kovoja dėl auditorijos, dalyvauja šiose lenktynėse. Ji bėga su, jeigu galima taip sakyti, švininiais batais. Ir žinote, bėgti su švininiais batais, kai kiti bėga su sportine avalyne, yra be galo sudėtinga“, – teigė LRTK vadovas.
Anot M. Martišiaus, Lietuvai nuo sausio 1 dienos perimant pirmininkavimą ES Tarybai ir numatant peržiūrėti žiniasklaidos reguliavimą, atsiras galimybė spręsti šiuos klausimus.
„Mes dabar turime, kaip parodė tyrimas, tikrai gerą medijų lauką, bet tam medijų laukui vis sunkiau konkuruoti su didžiosiomis platformomis ir tas mus tiesiog skatina priiminėti sprendimus ir pasinaudoti pirmininkavimo teikiamomis galimybėmis išspręsti tuos klausimus“, – sakė jis.
Dauguma gyventojų naujienas gauna per „Facebook“
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) užsakymu organizacijos „SALK“ atliktas tyrimas. Toks tyrimas yra pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione.
Jo metu klausta, iš kur žmonės gauna naujienas. Gauti duomenys palyginti su tarptautiniu tyrimu „Reuters Institute Digital News Report“ (toliau – DNR), apimančiu 48 rinkas, daugiausia Europos valstybėse.
Tyrimo duomenimis, Lietuvoje pirmauja būdas naujienas gauti per „Facebook“. Jį naujienoms gauti bent kartą per savaitę naudoja 60 proc. gyventojų, o tarp ES valstybių šis rodiklis didesnis tik Bulgarijoje, kur siekia 60 procentų.
Tuo metu DNR vidurkis yra 43 proc. Kitaip nei Lietuvoje, dauguma žmonių kitose šalyse naujienas gauna per kitus socialinius tinklus arba vaizdo įrašų formatu.
41 proc. Lietuvos gyventojų sakė nepasitikintys profesionaliai parengtomis naujienomis. Šis rodiklis panašus ir kitose šalyse (37 proc.).
Lietuvoje žmonės taip pat vengia naujienų – tai daro 42 proc. apklaustųjų, o kitur – 36 proc.
Mažiausiai lietuviai prisijaukinę dirbtinį intelektą. Per jį naujienas gauna vos 5 proc. gyventojų, kai kitose šalyse tą daro 10 proc.
Lietuva – išskirtinė vartojimo įpročiais
Lietuva yra išskirtinė šalis vienu aspektu. Vakaruose socialiniai tinklai jau nugalėjo tradicinę žiniasklaidą – dauguma žmonių nurodė naujienas gaunantys būtent per socialinius tinklus ir video platformas.
Tik ne Lietuvoje. Čia 61 proc. gyventojų, norėdami sužinoti naujienas, žiūri televiziją, 49 proc. naudoja socialinius tinklus, o 48 proc. skaito naujienų portalus.
Televizija yra pagrindinis šaltinis vyresniems nei 65 metų žmonėms. Gyventojai iki 35 m. naujienoms renkasi socialinius tinklus (čia neįtrauktas „TikTok“).
Nepaisant to, pasitikėjimas naujienomis yra panašus – lietuviai linkę labiau nepasitikėti nei pasitikėti (41–42 proc.).
Gyventojai pasitiki TV3
Tyrimo duomenimis, iš visų žiniasklaidos priemonių gyventojai labiausiai pasitiki LRT – ją rinktųsi 61 proc. apklaustųjų.
Tiesa, lyginant su kitais nacionaliniais transliuotojais, LRT stipriai atsilieka nuo Suomijos „Yle“ (83 proc.) ir yra artimesnis Čekijos „Czech TV“ (59 proc.).
Antroje vietoje, gyventojų nuomone, yra TV3 grupė. Jo portalo ir televizijos pateiktomis naujienomis pasitiki daugiau nei pusė – net 54 proc. apklaustųjų.
Trečioje vietoje – LNK (53 proc.), ketvirtoje – „Verslo žinios“ (52 proc.)
Penketuką uždaro „Lietuvos rytas“, kuriuo pasitiki 48 proc. gyventojų.
Spragos – dėl institucijų komunikacijos
Vis dėl žmonės naujienomis pasitiki labiau nei valstybe. Dauguma apklaustųjų teigė manantys, kad valdžia tarnauja tik mažos dalies žmonių interesams ir kad taisyklės galioja nevienodai.
Taip pat dauguma mano, kad krizės metu valstybė juos paliktų vienus.
Kita vertus, didžioji dalis gyventojų jaučia ryšį su Lietuva ir galvoja, kad mūsų šalyje nusimato gera ateitis.
„SALK“ vertinimu, Lietuvos naujienų vartotojai yra geresnėje padėtyje nei kitose mūsų regiono šalyse.
„Spragos yra kitur: institucijų, politikų komunikacijoje, o nacionaliniu transliuotoju pasitiki daug žmonių, bet jis neatstovauja visiems“, – teigiama „SALK“ pristatyme.
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