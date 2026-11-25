„Mes turime sukurti tokias sąlygas, kad tiek tradicinės žiniasklaidos priemonėms, tiek skaitmeninėms platformoms (...) tą žaidimą žaistume dėl dėmesio, dėl auditorijos akių, širdžių, panašiomis taisyklėmis“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Martišius.
Pasak jo, tradicinei žiniasklaidai taikoma daugybė reguliavimo reikalavimų, tuo metu interneto platformos vystėsi kitokiomis sąlygomis, nes iš pradžių jų reikšmė nebuvo tinkamai įvertinta.
„Ir dabar išeina tokia situacija, kad tradicinė žiniasklaida, kuri kovoja dėl auditorijos, dalyvauja šiose lenktynėse. Ji bėga su, jeigu galima taip sakyti, švininiais batais. Ir žinote, bėgti su švininiais batais, kai kiti bėga su sportine avalyne, yra be galo sudėtinga“, – teigė LRTK vadovas.
Anot M. Martišiaus, Lietuvai nuo sausio 1 dienos perimant pirmininkavimą ES Tarybai ir numatant peržiūrėti žiniasklaidos reguliavimą, atsiras galimybė spręsti šiuos klausimus.
„Mes dabar turime, kaip parodė tyrimas, tikrai gerą medijų lauką, bet tam medijų laukui vis sunkiau konkuruoti su didžiosiomis platformomis ir tas mus tiesiog skatina priiminėti sprendimus ir pasinaudoti pirmininkavimo teikiamomis galimybėmis išspręsti tuos klausimus“, – sakė jis.
Taip M. Martišius kalbėjo pristatant LRTK užsakymu organizacijos „SALK“ atliktą žiniasklaidos vartojimo tyrimą, kuris parodė, jog Lietuva Europos Sąjungoje užima antrąją vietą pagal gyventojų, naujienas gaunančių socialiniame tinkle „Facebook“, dalį.
Kaip rašė BNS, minėto tyrimo duomenimis, Lietuvoje „Facebook“ naujienoms gauti bent kartą per savaitę naudoja 60 proc. gyventojų, o tarp ES valstybių šis rodiklis didesnis tik Bulgarijoje, kur siekia 66 procentus.