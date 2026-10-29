Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltijos šalys iš EK išgirdo „ne“: Nausėda atskleidė, kokie galimi kiti žingsniai

2026-10-29 14:44 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 14:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Komisijai (EK) neskyrus Baltijos šalių prašytų 500 mln. eurų antidroninei gynybai stiprinti, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuva svarstys galimybę šiam tikslui pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis pagal Europos Sąjungos (ES) SAFE priemonę. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžia, kad gynybos įsigijimai ir toliau bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.

Europos Komisijai (EK) neskyrus Baltijos šalių prašytų 500 mln. eurų antidroninei gynybai stiprinti, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuva svarstys galimybę šiam tikslui pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis pagal Europos Sąjungos (ES) SAFE priemonę. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžia, kad gynybos įsigijimai ir toliau bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Briuselio biurokratai nėra blogi žmonės, tiesiog jie žiūri, ką gali surasti. Tarp tų šaltinių, kuriuos jie įvertino, tiesiog nematė kitos galimybės, kaip tik pasiūlyti pasinaudoti SAFE lengvatinėmis paskolomis. Jų liko nepanaudota daugiau kaip 20 mlrd. eurų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidento teigimu, Lietuva šią galimybę apsvarstys, tačiau tai nereiškia, kad šiuo metu nėra numatyta lėšų gynybos įsigijimams.

REKLAMA

„Tokią galimybę mes tikrai apsvarstysime, tačiau nenoriu sudaryti klaidingo įspūdžio, kad mes nieko nedarome ir dabar“, – kalbėjo šalies vadovas.

Pasak jo, krašto apsaugos finansavimas išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų, o SAFE paskolos galėtų būti papildoma priemonė gynybos poreikiams finansuoti.

„Kaip tik mūsų prioritetas – krašto apsaugos finansavimas. Tačiau papildomai, be jokios abejonės, būtų galima apsvarstyti šią galimybę ir, manau, tai tikrai bus padaryta. Kalbu apie SAFE paskolą“, – teigė G. Nausėda.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, atsakydama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos prašymą skirti 500 mln. eurų antidroninei gynybai stiprinti, EK nurodė, kad papildomų didelių finansavimo šaltinių ES biudžete nėra. Todėl Baltijos šalims pasiūlyta pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis pagal SAFE priemonę.

Baltijos šalys tikėjosi, kad papildomą finansavimą pavyks gauti dar iki šių metų pabaigos.

SAFE – tai laikinas EK paskolų gynybai stiprinti instrumentas, veiksiantis iki 2030 m. pabaigos. Bendra SAFE apimtis visoms valstybėms – 150 mlrd. eurų.

Pagal SAFE priemonę Lietuvai numatyta galimybė pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų gynybos poreikiams finansuoti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų