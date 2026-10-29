Baltijos šalys iš EK išgirdo „ne“: Nausėda atskleidė, kokie galimi kiti žingsniai

„Briuselio biurokratai nėra blogi žmonės, tiesiog jie žiūri, ką gali surasti. Tarp tų šaltinių, kuriuos jie įvertino, tiesiog nematė kitos galimybės, kaip tik pasiūlyti pasinaudoti SAFE lengvatinėmis paskolomis. Jų liko nepanaudota daugiau kaip 20 mlrd. eurų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
Prezidento teigimu, Lietuva šią galimybę apsvarstys, tačiau tai nereiškia, kad šiuo metu nėra numatyta lėšų gynybos įsigijimams.
„Tokią galimybę mes tikrai apsvarstysime, tačiau nenoriu sudaryti klaidingo įspūdžio, kad mes nieko nedarome ir dabar“, – kalbėjo šalies vadovas.
Pasak jo, krašto apsaugos finansavimas išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų, o SAFE paskolos galėtų būti papildoma priemonė gynybos poreikiams finansuoti.
„Kaip tik mūsų prioritetas – krašto apsaugos finansavimas. Tačiau papildomai, be jokios abejonės, būtų galima apsvarstyti šią galimybę ir, manau, tai tikrai bus padaryta. Kalbu apie SAFE paskolą“, – teigė G. Nausėda.
Kaip skelbė ELTA, atsakydama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos prašymą skirti 500 mln. eurų antidroninei gynybai stiprinti, EK nurodė, kad papildomų didelių finansavimo šaltinių ES biudžete nėra. Todėl Baltijos šalims pasiūlyta pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis pagal SAFE priemonę.
Baltijos šalys tikėjosi, kad papildomą finansavimą pavyks gauti dar iki šių metų pabaigos.
SAFE – tai laikinas EK paskolų gynybai stiprinti instrumentas, veiksiantis iki 2030 m. pabaigos. Bendra SAFE apimtis visoms valstybėms – 150 mlrd. eurų.
Pagal SAFE priemonę Lietuvai numatyta galimybė pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų gynybos poreikiams finansuoti.
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