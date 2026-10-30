Iš Zelenskio – pasiūlymas Putinui

Nepriklausomas Rusijos laikraštis „Novaja gazeta“ paskelbė nutraukiantis veiklą
Nepriklausomas Rusijos laikraštis „Novaja gazeta“ penktadienį paskelbė nutraukiantis veiklą dėl valdžios spaudimo.
„Laikraštis „Novaja gazeta“ nustoja egzistuoti. Rusijos valdžia – Rusijos specialiosios tarnybos – privertė redakciją nutraukti darbą“, – sakoma „YouTube“ platformoje paskelbtame vyriausiojo redaktoriaus Sergejaus Sokolovo pareiškime.
Po Rusijos smūgio Iziume iš griuvėsių ištraukti keturių žmonių kūnai
Gelbėtojai iš pastato griuvėsių Iziume, Charkivo srityje, ištraukė keturių žmonių kūnus, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Iziumo miesto karinė administracija.
„Naujausia informacija apie smūgį iš oro Iziumo miestui. Per paieškos ir gelbėjimo operaciją kol kas patvirtinta keturių civilių gyventojų žūtis“, – sakoma pranešime.
Sužeista 14 žmonių. Smūgio vietoje tebevyksta gelbėjimo darbai. Pirminiais duomenimis, po griuvėsiais dar gali būti vienas žmogus, pridūrė miesto administracija.
Anksčiau pranešta, kad spalio 29 d. Rusijos pajėgos smogė Iziumui aviacinėmis bombomis. Per ataką iš dalies sugriauti pirmieji penki pastato aukštai. Pirminiais duomenimis, žuvo 55 metų moteris, 14 žmonių buvo sužeisti. Iš griuvėsių išgelbėti du žmonės. Prokuratūros duomenimis, Rusijos pajėgos panaudojo aviacinę bombą FAB-500 su UMPK planiravimo moduliu.
Per Rusijos smūgius Kyjive žuvo žmogus ir dar vienas buvo sužeistas
Per Rusijos balistinių raketų ir dronų atakas, prasidėjusias ketvirtadienio vakarą, Kyjive žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo sužeistas, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.
Per atakas nukentėjo du sostinės rajonai.
Darnycios rajone dėl Rusijos atakos kilo gaisras negyvenamoje teritorijoje. Jis buvo užgesintas.
Dnipro rajone per ataką apgadinti gyvenamieji namai. Sugriauta dalis parduotuvės pastato, kilo gaisras. Vėliau jis buvo užgesintas. Kitoje vietoje išdužo degalinės langai, apgadinti netoliese stovėję automobiliai.
Kyjivo policija pranešė, kad Dnipro rajone žuvo vyras ir buvo sužeistas gyvenamųjų namų komplekso 35 metų gyventojas.
Per atakas apgadinti daugiabučiai, automobiliai, degalinė, restoranas, gydymo įstaiga ir sandėlis.
Ukrainos oro gynyba per naktį numušė tris raketas ir neutralizavo 96 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynybos pajėgos spalio 30-osios naktį neutralizavo tris Rusijos raketas ir 96 dronus. Smūgiai suduoti 17-oje vietų, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Kariuomenės duomenimis, nuo ketvirtadienio 18 val. Rusijos pajėgos puolė Ukrainą balistinėmis raketomis „Iskander-M“/S-400/KN-23, keturiomis valdomomis iš oro paleidžiamomis raketomis Ch-59/69 ir 113 kovinių dronų, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (83 iš jų buvo su reaktyviniais varikliais), taip pat dronais „Gerbera“ ir imitaciniais dronais „Parodija“.
Balistinės raketos buvo paleistos iš Rusijos Voronežo, Kursko ir Briansko sričių, iš oro paleidžiamos raketos iššautos iš Belgorodo srities. Dronai buvo paleisti iš Oriolo, Kursko ir Šatalovo Rusijoje, taip pat iš Hvardiiskės laikinai okupuotame Kryme ir laikinai okupuotos Donecko teritorijos.
Pagrindiniai atakos taikiniai buvo Kyjivo, Poltavos ir Dnipropetrovsko sritys.
Pirminiais duomenimis, iki penktadienio 7.30 val. oro gynyba numušė arba neutralizavo 99 priešo oro taikinius: tris valdomas raketas Ch-59/69“ ir 96 dronus.
Per Rusijos atakas smūgiai suduoti 17-oje vietų, numuštų taikinių nuolaužos nukrito penkiose vietose. Ukrainos oro erdvėje vis dar buvo keli Rusijos koviniai dronai, oro gynybos operacija tęsėsi.
WSJ: po Trumpo spaudimo Ukraina priėmė sprendimą dėl smūgių Rusijai
Ukrainos kariuomenė laikinai nutraukė atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas (NPG) po kelias savaites trukusio JAV prezidento Donaldo Trumpo spaudimo. Neoficiali pauzė gali tęstis iki JAV kadencijos vidurio rinkimų pabaigos arba net ilgiau – iki lapkričio pabaigos. Apie tai, remdamasis su karinėmis operacijomis susipažinusiais šaltiniais, praneša „The Wall Street Journal“.
Rusijoje – nerami naktis: dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras
Naktį dronai atakavo Novokuibyševską Rusijos Samaros srityje. Po atakos vietinės naftos perdirbimo gamyklos (NPG), gaminančios degalus Rusijos aviacijai, teritorijoje kilo gaisras.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1590 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1, 586 500 karių, iš kurių 1 590 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 450 priešo tankų (+1), 25 617 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 51 720 artilerijos sistemų (+21), 2 246 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 728 oro gynybos sistemas (+1), 452 karo lėktuvus (+2), 356 sraigtasparnius, 3 039 antžemines robotų sistemas (+3), 588 998 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 589), 5 140 sparnuotųjų raketų, 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 168 274 transporto priemones ir kuro cisternas (+264), 4 860 specialios paskirties įrangos vienetų.
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
Lubinecas: keliai į Oleškus išminuoti, humanitarinis konvojus pasirengęs išvykti
Pasirengimas humanitarinei misijai Oleškuose artėja prie pabaigos: numatyti maršrutai išminuoti, o humanitarinės pagalbos konvojus suformuotas ir pasirengęs išvykti.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas.
Tikimasi, kad humanitarinės pagalbos konvojus atvyks prie centrinės ligoninės, kur gyventojams bus suteikta visa būtina pagalba.
Norintys išvykti iš miesto gyventojai galės tai padaryti iki 14 val. Bus užtikrintos visos būtinos saugumo priemonės.
Humanitarinė pagalba bus pradėta dalyti po 14.30 val.
Pasak D. Lubineco, Ukrainos, Rusijos Federacijos ir Jungtinių Valstijų delegacijos susirinko koordinuoti tolesnių humanitarinės misijos veiksmų. Vietoje taip pat yra visų trijų šalių žurnalistų.
„Humanitarinę misiją vykdome kartu su Rusijos Federacijos žmogaus teisių įgaliotine Jana Lantratova, tarpininkaujant ir veiksmus koordinuojant JAV pirmajai poniai Melaniai Trump. Mūsų bendras tikslas – pristatyti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams ir sudaryti sąlygas visiems norintiesiems saugiai išvykti iš miesto“, – sakė ombudsmenas.
D. Lubinecas padėkojo M. Trump už asmeninį dėmesį, tarpininkavimą ir koordinavimo pastangas, kurios leido pasiekti svarbius humanitarinius susitarimus.
„Toliau bendradarbiaujame su J. Lantratova, kad šie susitarimai būtų įgyvendinti. Mūsų nekintamas prioritetas – civilių gyventojų gyvybė ir saugumas“, – pabrėžė ombudsmenas.
Kaip anksčiau pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, JAV pirmoji ponia Melania Trump pareiškė pasiekusi susitarimą dėl vietinių Rusijos ir Ukrainos paliaubų, galiojančių tik Rusijos okupuotame Chersono srities Oleškų mieste.
Baltųjų rūmų spaudos tarnybos duomenimis, šalys susitarė laikinai sustabdyti visus karinius veiksmus Oleškuose, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir pasirengti civilių gyventojų evakuacijai sutartu saugiu koridoriumi.
Paliaubos Oleškų apylinkėse galios nuo spalio 27 d. iki sekmadienio, lapkričio 1 d., 22.59 val.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė nežinantis, kuria kryptimi žmonės pasirinks evakuotis iš Oleškų, tačiau suprantantis, kad jiems būtų lengviau vykti gilyn į laikinai Rusijos okupuotą teritoriją.
Vis dėlto, pasak jo, daugelis žmonių nori grįžti į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją.
Ukrainos Helsinkio žmogaus teisių sąjungos vykdomasis direktorius Oleksandras Pavličenka pažymėjo, kad Rusija suinteresuota išlaikyti dalį gyventojų Oleškuose, nes tai leistų okupacinėms pajėgoms naudoti juos kaip gyvuosius skydus prieš Ukrainos pajėgas.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinio Dmytro Lubineco vadovaujama delegacija išvyko į laikinai okupuotus Oleškus stebėti humanitarinės operacijos.
Po Rusijos atakų Dnipre ir jo apylinkėse be elektros liko per 350 tūkst. vartotojų
Po Rusijos atakų Dnipre ir aplinkinėse gyvenvietėse be elektros energijos liko daugiau kaip 350 tūkst. vartotojų.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
„Dieną priešas dar kartą atakavo Dniprą. Pirminiais duomenimis, mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse be elektros liko daugiau kaip 350 tūkst. vartotojų“, – sakoma pranešime.
Energetikai jau dirba siekdami atkurti elektros tiekimą.
Vandentiekio ir nuotekų siurblinės perjungiamos prie atsarginių generatorių.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos pajėgos per dieną beveik 40 kartų atakavo Dnipropetrovsko sritį. Per šiuos išpuolius 14 žmonių žuvo, dar 18 buvo sužeista.
Rusijos užsienio reikalų ministras Lavrovas atvyko į JAV dalyvauti G20 susitikime
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atvyko į Jungtines Valstijas, kur dalyvaus Atlantoje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų ministrų susitikime, penktadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
Dvi dienas truksiantis didžiųjų pasaulio ekonomikų atstovų susitikimas vyksta tuo metu, kai pastangos išspręsti įvairius konfliktus – nuo JAV karo su Iranu iki karo Ukrainoje – yra įstrigusios, o naftos kainos vis dar yra aukštos.
Užsienio reikalų ministrų derybos Džordžijos valstijos Atlantos mieste taip pat vyksta likus vos kelioms dienoms iki svarbių JAV kadencijos vidurio rinkimų. Jos padės pasirengti gruodį Majamyje, prezidentui Donaldui Trumpui priklausančiame Doralo kurorte, vyksiančiam G20 lyderių aukščiausiojo lygio susitikimui.
Maskva ketvirtadienį pranešė, kad S. Lavrovas savo kalboje pasisakys prieš tarptautines sankcijas. Susitikimas vyksta prieš naujas Maskvos, Kyjivo ir Vašingtono pareigūnų derybas, kuriomis bus siekiama susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Zaporižios AE – pavojingas incidentas: žuvo darbuotojas, TATENA siunčia perspėjimą
Per drono ataką žuvo Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės Ukrainoje darbuotojas, ketvirtadienį vakare pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).
Žuvusysis, kaip pranešama, dirbo suvirintoju elektrinės centriniame remonto ceche, socialiniame tinkle „X“ nurodė TATENA.
TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pareiškė, kad bet kokie išpuoliai prieš atominės elektrinės darbuotojus yra nepriimtini. Jis paragino kariaujančias šalis elgtis kuo santūriau, kad būtų išvengta branduolinės avarijos pavojaus.
TATENA daugiau informacijos apie išpuolį nepateikė, be kita ko nenurodydama, ar jį surengė Rusijos, ar Ukrainos pajėgos.
Šešis reaktorius turinti Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia Europoje. Netrukus po plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ją užėmė Rusijos pajėgos, o nuo tada elektrinė ne kartą buvo apšaudyta.
Elektrinės reaktoriai yra sustabdyti, tačiau juos ir toliau būtina aušinti. Elektrinėje nuolat dirba TATENA ekspertų grupė, kuri stebi padėtį.
Per kitus ketvirtadienį Ukrainoje surengtus išpuolius žuvo mažiausiai 20 žmonių, įskaitant 14, kuriuos Dnipro geležinkelio stotyje pražudė rusų dronas.
Ketvirtadienį vakare Rusijos balistinėms raketoms smogus Kyjivui žuvo vienas žmogus, Černihive žuvo dvi penkiolikametės mergaitės, o Kremenčuke – trys žmonės.
Ukraina plataus masto Rusijos invazijai priešinasi nuo 2022 m. vasario.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
atkeršysime už 2 gražias Černihivo 15metes merginas!
Iš Zelenskio – pasiūlymas Putinui
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perdavė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad yra pasirengęs teritorijų klausimą aptarti asmeniškai su juo susitikęs, duodamas interviu Suomijos laikraščiui „Helsingin Sanomat“ sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas ir Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahr Store šią V. Zelenskio poziciją V. Putinui perdavė per spalio 27 d. vykusį telefoninį pokalbį.
A. Sybiha teigė, kad Europos lyderiai šį pokalbį inicijavo suderinę veiksmus su Kyjivu. Pagrindinis jo tikslas buvo perduoti Ukrainos žinią: be pasiūlymo surengti asmeninį abiejų šalių vadovų susitikimą, Ukraina taip pat paragino skelbti paliaubas.
„Norime šio susitikimo ir esame jam pasirengę. Tikėtina, kad tik Zelenskio ir Putino susitikimas gali pakeisti derybų eigą. Zelenskis pasirengęs aptarti sudėtingiausius ir jautriausius klausimus, įskaitant teritorijų klausimą“, – sakė A. Sybiha.
Anksčiau Suomijos prezidento kanceliarija buvo pranešusi, kad pokalbio tikslas – „tiesiogiai perduoti prezidentui Putinui Ukrainos poziciją dėl būsimų taikos derybų Abu Dabyje“. Daugiau informacijos Helsinkis nepateikė.
V. Putino pokalbis su A. Stubbu ir J. G. Store buvo pirmasis jo kontaktas su Ukrainą remiančiais Europos lyderiais nuo 2025 m. liepos, kai jis kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.