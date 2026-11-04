Neeilinis siūlymas Vilniuje: pradinukai mokyklose – iki liepos 6 dienos?

Kai kurie mokytojai pradėjo purkštauti – 9 mėnesius mokius vaikus, dar vieną praleisti su jais nėra nei jėgų, nei noro. Vicemerė tikina – mokytojų dirbti niekas neverstų, gelbėtų specialistai, kurie dabar vaikus prižiūri po pamokų, vadinamoje prailgintoje grupėje.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kur palikti vaikus vasarą – tėvų galvos skausmas
Veikiausiai daugelio vaikų svajonių atostogos turėtų atrodyti taip – užsienio kurortas, baseinai ir kitokios linksmybės. Tačiau realybėje bent dalis vasaros atostogų prabėga kitaip.
„Aš dažniausiai sėdžiu namie, tėvai būna darbe, susitinku su kaimynais, einu į parduotuvę ir gaminuosi sau pietus“, – sakė moksleivė Rugilė
„Tėvai dirba, tai sėdime namuose. – Ką prisigalvojate gero? – Statome palapines, bunkerius, žaidžiame, gaminame sau maistą“, – minėjo moksleivė Armina.
„Pasidaro nuobodu, „išeinu iš idėjų“, ką veikti, tai tada įsidarbina televizorius, nelabai man patinka, kai nieko neveikiu vasarą“, – pridūrė moksleivė Marija.
Su kuo palikti vasarą vaikus – ir tėvų galvos skausmas.
„Palikti vaiką su planšete, ar su televizoriumi, kitu išmaniu įrenginiu, tikrai ne pats geriausia būdas, nes tėvai vis tiek turi dirbti“, – pasakojo Tėvų forumo atstovas Nerijus Mikolajūnas.
„Tie tėvai, kur nesuplanuoja, ar tingi, ar ką, tie vaikai sėdi ekranuose, jie degraduoja“, – kalbėjo vilnietė Aliona.
Siūlo palengvinti vaiko priežiūrą tėvams
Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė siūlo sostinės mokyklose iki liepos 6 rengti stovyklas visiems pradinukams – taip pagelbėtų tėvams.
„Vienas iš šeimos narių ima vieną mėnesį atostogų pradinuko priežiūrai, antras antrą mėnesį, ir vieną mėnesį šeima bando išpirkti stovyklų, kurios kainuoja tikrai nemažai“, – aiškino Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.
„500–600 eurų už savaitę ar 10 dienų, tai kiek tėvai gali įpirkti. Vieną dvi stovyklas ne daugiau“, – sakė N. Mikolajūnas.
Prieš porą metų vasaros stovyklas rengė Kunigaikščio Gedimino progimnazija, anot jos direktoriaus, norinčių stovyklauti buvo daug.
„Mes daugiau orientavomės į pradinių klasių, atsirado daug ir penktokų, netgi šeštokų vaikų, kurie ateidavo turiningai praleist laiką“, – pasakojo Kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika.
„Ten labai smagu, mes vaikštome aplink senamiestį, kartais nuvažiuojame į parduotuvę kažkokių užkandžių“, – minėjo moksleivė Rugilė.
„Vaikščiodavome į muziejus, būdavome gatvėse, pažintiniuose takuose ir daug ko išmokome iš tų muziejų“, – pridūrė moksleivė Adelė.
„Paliktume jaučiu kuriam laikui. Ypač, jei yra ką veikti ir naudos tame“, – prisipažino vilnietis Matas.
Mokytojai priešinasi siūlymui pradinukus mokykloje laikyti iki liepos 6 d.
Vasaros stovyklai pritaria ir kalbinti pradinių klasių mokytojai, tačiau patys dar vieną mėnesį su vaikais praleisti nebenorėtų.
„Tai turėtų organizuoti ne mokykla ir ne mokyklos patalpose, nes labai dažnai mokytojams ir pradinukų mokytojams ir kitiems mokytojams specialistams, darbuotojams užkraunama papildoma našta“, – aiškino pradinių klasių mokytoja Rasa Jagminė.
Negana to, anot mokytojos, birželį dalyje mokyklų vyksta egzaminai ir pašalinių mokinių mokykloje negali būti.
„Mokytojams jokios prievolės tikrai būti stovyklų vadovais nebūtų, nes turime neformalaus švietimo mokytojus, mes turime visos dienos specialistus, galų gale tėvus savanorius pasitelktume“, – kalbėjo D. Meiželytė.
Anot vicemerės, stovyklas mokykloje galėtų organizuoti specialistai, kurie dabar užima vaikų po pamokų, tėvų vadinamose prailgintose grupėse. Juos mokslo metų pabaigoje mokyklos turi atleisti, nes vasarą nėra darbo, o prieš rugsėjį vėl turi ieškoti, kas dirbs. Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje būtent šie specialistai ir dirbo vasaros stovyklose.
„Mūsų mokyklai tai būtų pliusas, tai būtų tam tikras iššūkis administracijai, vadovams, nes reikėtų irgi mažiau atostogauti, bet aš matau didelę pridėtinę vertę tiems tėvams, tiems vaikams, kurie kažkokių priežasčių, dėl tėvų darbo lieka vieni su savimi“, – sakė R. Remeika.
Tėvams tokios stovyklos nebūtų visiškai nemokamos – turėtų sumokėti už vaikų maistą ir edukacijas. Anot vicemerės, vasaros stovyklos, kai kuriose sostinės mokyklose galėtų veikti jau kitais metais. Jei lankytų visi pradinukai tai savivaldybės biudžetui kainuotų iki trijų milijonų eurų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.