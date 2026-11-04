Iš Valio – žinia dėl galimo lošimų ir cukraus mokesčių kėlimo

„Mes skaičiuojame, kokį tai galėtų turėti poveikį mūsų biudžetui, tame tarpe įsivertiname ir mūsų konkurencingumo galimybes ir galimybę konkuruoti su kaimynais, tai kol kas atsargiai mes vertiname tokius pasiūlymus“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė T. Valys.
„Bet jie yra skaičiuojami, labai atidžiai vertiname mūsų koalicijos partnerių pasiūlymus ir mes juos tikrai svarstysime kol kas“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį posėdžiaus specialiai suburta koalicijos partnerių darbo grupė – ji apibendrins ir parengs pasiūlymus, kaip sumažinti 2027 metų viešąsias išlaidas ir padidinti pajamas.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius po koalicinės tarybos praėjusią savaitę pareiškė, kad ieškant papildomų pajamų į biudžetą koalicija sutaria didinti azartinių lošimų, loterijų bei produktų su cukrumi apmokestinimą, o didesni mokesčiai įsigaliotų nuo 2027-ųjų liepos.
Tikimasi, kad tai padidintų valstybės biudžeto metines pajamas apie 100 mln. eurų, o vien kitąmet – apie 50 mln. eurų.
M. Sinkevičius sakė nenorintis „manipuliuoti skaičiais“, kiek tai leistų sušvelninti Mastrichto kriterijų viršijantį numatomą 3,8 proc. BVP kitų metų biudžeto deficitą, tačiau tvirtino, jog bus siekiama jį „maksimaliai sumažinti“.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokie valdančiosios koalicijos planai sumažintų biudžeto deficitą neerzinant visuomenės ir verslo nauja mokesčių reforma.