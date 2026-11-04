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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VTEK nepradės tyrimo dėl Taurimo Valio galimo interesų konflikto

2026-11-04 11:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-04 11:33
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Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė nepradėti tyrimo dėl finansų ministro Taurimo Valio galimo interesų konflikto, susijusio su jo ankstesne veikla Šeimos kredito unijoje ir galimai nedeklaruotais ryšiais.

Taurimas Valys (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė nepradėti tyrimo dėl finansų ministro Taurimo Valio galimo interesų konflikto, susijusio su jo ankstesne veikla Šeimos kredito unijoje ir galimai nedeklaruotais ryšiais.

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Tokį sprendimą komisija priėmė įvertinusi papildomai surinktą informaciją.

Į VTEK kreipėsi konservatorius Mindaugas Lingė, prašydamas įvertinti, ar T. Valys, eidamas Šeimos kredito unijos valdybos nario pareigas, nepažeidė įstatymo privačių interesų deklaracijoje nenurodęs, jog šios unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Žygimantas Valys yra jo brolis.

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Taip pat prašyta įvertinti ministro dalyvavimą priimant su kredito unijų reguliavimu susijusius sprendimus bei galimą interesų konfliktą dėl Šeimos kredito unijos ryšių su nacionaliniu plėtros banku ILTE.

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Spalio 21 d. VTEK nusprendė rinkti papildomą informaciją iš nacionalinio plėtros banko ILTE, Šeimos kredito unijos, Registrų centro bei Finansų ministerijos.

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Pats finansų ministras galimą interesų konfliktą neigė, pasak jo, visa informacija apie ankstesnę veiklą yra viešai deklaruota, o pradėjęs eiti ministro pareigas jis visiškai pasitraukė iš kredito unijos veiklos ir pardavė turėtus pajus.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad išankstinės politinės pozicijos šiuo klausimu neteiks, o situaciją turi įvertinti atsakingos institucijos.

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