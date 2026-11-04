VTEK nusprendė: pradės tyrimą dėl Malinausko įdarbinimo savivaldybėje

Tokį sprendimą komisija priėmė įvertinusi papildomai surinktą informaciją apie R. Malinausko įdarbinimą savivaldybės administracijoje.
R. Malinauskas Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiuoju patarėju pradėjo dirbti rugsėjo 18 d., nepraėjus nė savaitei po įsigaliojusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio korupcijos byloje. Į šias pareigas jį paskyrė savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.
Savivaldybė anksčiau Eltai teigė, kad buvęs meras į pareigas pasirinktas dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Taip pat nurodyta, kad administracijos patarėjo pareigybė nėra konkursinė.
STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą
ELTA primena, kad spalį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl R. Malinausko įdarbinimo Druskininkų savivaldybėje, nenustačiusi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.
Vis dėlto STT pažymėjo, kad savivaldybės administracijos priimti sprendimai ir veiksmai kelia klausimų dėl jų atitikties viešąjį administravimą bei vietos savivaldą reglamentuojantiems teisės aktams.
Dėl šios priežasties surinkta medžiaga buvo perduota Vyriausybės atstovų įstaigai, Viešojo valdymo agentūrai, Vidaus reikalų ministerijai, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui bei Antikorupcijos komisijai.
Rugsėjį Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje nuteistam R. Malinauskui. Už prekybą poveikiu jam skirta 60 tūkst. eurų bauda, taip pat nuspręsta išieškoti 30 tūkst. eurų.
Įsiteisėjus nuosprendžiui, R. Malinauskas nebegalėjo eiti Druskininkų mero pareigų, todėl Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė jo įgaliojimus.
Spalio 21 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė nagrinėti kaltės nepripažįstančio R. Malinausko kasacinį skundą. Juo buvęs meras prašo panaikinti dalį apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.
R. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovavo daugiau nei 26 metus – nuo 2000 m. balandžio.
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