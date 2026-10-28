VTEK prašo 0,2 mln. eurų didinti jos biudžetą: kitaip reikės spręsti, kurių funkcijų atsisakyti

Komisijoje šiuo metu yra numatyti 35 etatai, iš jų penki – komisijos narių, dar 30 etatų – sekretoriato darbuotojų, iš kurių šiuo metu užpildyti tik 22 etatai.
Pasak VTEK pirmininkės Jolantos Bernotaitės, tai susiję su ribotu biudžeto finansavimu darbo užmokesčiui.
„Esame nepriklausoma viešųjų ir privačių interesų derinimo, lobistinės kontrolės veiklos kontrolę ir priežiūrą vykdanti institucija. Vienas iš esminių nepriklausomumo užtikrinimo elementų yra tinkami resursai, tinkamas finansavimas, kas itin svarbu ir nepriklausomumui, ir siekiant profesionalaus ir kokybiško funkcijų įgyvendinimo“, – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje trečiadienį sakė ji.
„Manome, kad pakankamai netolimoje ateityje galime susidurti su problema, kai reikės apsispręsti, kurias iš pagrindinių, esminių funkcijų turime galimybę tęsti vykdymą, o kurių reikės atsisakyti“, – aiškino J. Bernotaitė.
Komisija taip pat stebi tendenciją, kad auga kreipimųsi į VTEK tyrimų padalinį skaičius – lyginant su praėjusiais metais, pranešimų skaičius išaugo 24 proc. Anot pirmininkės, dėl to auga poreikis šį padalinį stiprinti.
J. Bernotaitės teigimu, taip pat trūksta lėšų informacinių technologijų specialistui pasamdyti – VTEK valdo kelias sistemas, tarp jų privačių interesų registrą „Pinreg“, Interesų konfliktų rizikos valdymo informacinę sistemą „Rikis“ ir sistemą „Skaidris“.
„Iki šiol negalėjome sau leisti priimti – vėlgi, dėl darbo užmokesčio finansavimo stokos – informacinių technologijų specialisto“, – pažymėjo ji.
Tai, anot J. Bernotaitės, apsunkina operatyvų reagavimą į sistemų trikdžius, kas laikinai stabdo galimybes teikti bet kokias deklaracijas, be to, neturint už šių sistemų priežiūrą atsakingo darbuotojo kyla kibernetinio saugumo iššūkių.
VTEK taip pat pasigenda finansavimo specialisto, kuris būtų atsakingas už visuomenės švietimą apie VTEK atliekamus tyrimus, etatai įsteigti, todėl šios funkcijos dabar išdalintos kitiems darbuotojams.
Pirmininkas Jaroslavas Narkevičius posėdyje teigė, kad komitetas nusprendė šiam prašymui pritarti, tačiau pažymėjo, kad toliau biudžetą svarstant parlamente VTEK gali būti prašoma pateikti daugiau informacijos apie VTEK poreikius.
Vyriausybės projekte, kuris dabar svarstomas Seime, VTEK kitų metų biudžetas siekia 1,76 mln. eurų.
Kaip skelbė ELTA, finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Seimo posėdžių salėje pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.