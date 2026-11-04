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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Taurimas Valys: medikai rekomendavo – mažiau streso ir mažiau nervų

2026-11-04 13:19 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 13:19
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Finansų ministras Taurimas Valys po praėjusios savaitės gydymo ligoninėje sako besijaučiantis geriau. Jis tikina patyręs negalavimų dėl širdies darbo, tačiau tikisi, kad atliktų tyrimų ir medikų priežiūros pakaks.

Taurimas Valys (nuotr. ELTA)

Finansų ministras Taurimas Valys po praėjusios savaitės gydymo ligoninėje sako besijaučiantis geriau. Jis tikina patyręs negalavimų dėl širdies darbo, tačiau tikisi, kad atliktų tyrimų ir medikų priežiūros pakaks.

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„Pasijutau geriau negu praėjusią savaitę, tai tikiuosi, kad ir nebebus taip blogai“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras.

Ministras Valys po kelių dienų ligoninėje: pasijutau geriau, tikiuosi, kad sveikata neblogės

Jis pridūrė, kad laikas ligoninėje leido pailsėti ir nusiraminti.

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„Medikais pasitikiu, padaryti tyrimai. (…) Tam tikra ramybės būsena. Aš tikiuosi, kad to pakaks tam kartui ir man nepablogės“, – tikino ministras.

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T. Valys taip pat teigė sulaukęs rekomendacijos vengti streso ir nervinės įtampos, nors pripažino, kad dėl darbo pobūdžio tai padaryti gali būti sudėtinga.

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„Rekomendacija, kad mažiau streso ir mažiau nervų būtų“, – sakė finansų ministras.

Kaip skelbė ELTA, praėjusį pirmadienį darbe pasijutęs blogai T. Valys kreipėsi į šeimos gydytoją, kuris jam išdavė siuntimą pas kardiologą. 

Vėliau ministro savijautai pablogėjus, jis nuvyko į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.

Antradienį ministras dar buvo gydomas ligoninėje, o trečiadienį iš jos išrašytas. Tuomet pranešta, kad T. Valiui iki penktadienio suteiktas nedarbingumas, o šiuo laikotarpiu jį pavadavo susisiekimo ministras Juras Taminskas.

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