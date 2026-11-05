Virginijus Sinkevičius: pavargau dirbti Finansų ministerijos darbą

„Aš jau pavargau dirbti Finansų ministerijos darbą. Kol kas mes vieninteliai, kurie pateikiame konkrečius planus ir siūlymus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Sinkevičius.
Pasak jo, demokratai teikia konkrečius pasiūlymus tiek dėl kuro krizės, tiek dėl, jų vertinimu, nesubalansuoto valstybės biudžeto, tačiau Finansų ministerija taip pat turėtų imtis iniciatyvos ir pateikti savo siūlymus.
„Finansų ministerija irgi gali pradėti dirbti ir pateikti konkrečias alternatyvas, ir mes jas su dideliu džiugesiu apsvarstysime koalicijos taryboje, pirma darbo grupėje“, – kalbėjo politikas.
V. Sinkevičius teigė, kad demokratai patys pasiūlė sudaryti darbo grupę biudžetui aptarti, nes dabartinis jo projektas vienai iš valdančiųjų partijų yra nepriimtinas. Anot jo, demokratai nesiekia išvengti atsakomybės, tačiau pagrindinis darbas rengiant biudžetą ir vertinant ekonomines prognozes turi tekti Finansų ministerijai.
„Mes nesikratome atsakomybės, esame atsakinga politinė jėga, bet darbą, tą didžiąją dalį – modeliavimą, ekonomines prognozes ir panašiai – turi atlikti Finansų ministerija“, – sakė jis.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko teigimu, jeigu finansų ministras T. Valys neturi galimybių tinkamai organizuoti ministerijos darbo, jis turėtų tai pripažinti.
„Jeigu ministras negali, neturi galimybių įveiklinti Finansų ministerijos, jis tą ir turi pasakyti, kad tiesiog nesusitvarko“, – pridūrė V. Sinkevičius.
ELTA primena, jog praėjusią savaitę V. Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga nepalaikys šiuo metu Seimui pateikto 2027 metų valstybės biudžeto projekto.
Tada jis sakė, kad Finansų ministerija turi dėti daugiau pastangų mažindama numatomą biudžeto deficitą ir pateikti išsamų planą, kaip ketinama subalansuoti valstybės finansus.
Demokratų pirmininko teigimu, kol kas Finansų ministerija nepatenkino sąlygų, kurios leistų demokratams palaikyti siūlomą biudžetą.
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