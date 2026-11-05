Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Virginijus Sinkevičius: pavargau dirbti Finansų ministerijos darbą

2026-11-05 10:37 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 10:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako pavargęs dirbti Finansų ministerijos darbą ir ragina jos vadovą Taurimą Valį prisiimti atsakomybę už ministerijos veiklą bei pateikti konkrečias alternatyvas dėl valstybės biudžeto.

Virginijus Sinkevičius (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako pavargęs dirbti Finansų ministerijos darbą ir ragina jos vadovą Taurimą Valį prisiimti atsakomybę už ministerijos veiklą bei pateikti konkrečias alternatyvas dėl valstybės biudžeto.

REKLAMA
4

„Aš jau pavargau dirbti Finansų ministerijos darbą. Kol kas mes vieninteliai, kurie pateikiame konkrečius planus ir siūlymus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, demokratai teikia konkrečius pasiūlymus tiek dėl kuro krizės, tiek dėl, jų vertinimu, nesubalansuoto valstybės biudžeto, tačiau Finansų ministerija taip pat turėtų imtis iniciatyvos ir pateikti savo siūlymus.

REKLAMA
REKLAMA

„Finansų ministerija irgi gali pradėti dirbti ir pateikti konkrečias alternatyvas, ir mes jas su dideliu džiugesiu apsvarstysime koalicijos taryboje, pirma darbo grupėje“, – kalbėjo politikas.

REKLAMA

V. Sinkevičius teigė, kad demokratai patys pasiūlė sudaryti darbo grupę biudžetui aptarti, nes dabartinis jo projektas vienai iš valdančiųjų partijų yra nepriimtinas. Anot jo, demokratai nesiekia išvengti atsakomybės, tačiau pagrindinis darbas rengiant biudžetą ir vertinant ekonomines prognozes turi tekti Finansų ministerijai.

„Mes nesikratome atsakomybės, esame atsakinga politinė jėga, bet darbą, tą didžiąją dalį – modeliavimą, ekonomines prognozes ir panašiai – turi atlikti Finansų ministerija“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko teigimu, jeigu finansų ministras T. Valys neturi galimybių tinkamai organizuoti ministerijos darbo, jis turėtų tai pripažinti.

„Jeigu ministras negali, neturi galimybių įveiklinti Finansų ministerijos, jis tą ir turi pasakyti, kad tiesiog nesusitvarko“, – pridūrė V. Sinkevičius.

ELTA primena, jog praėjusią savaitę V. Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga nepalaikys šiuo metu Seimui pateikto 2027 metų valstybės biudžeto projekto.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tada jis sakė, kad Finansų ministerija turi dėti daugiau pastangų mažindama numatomą biudžeto deficitą ir pateikti išsamų planą, kaip ketinama subalansuoti valstybės finansus.

Demokratų pirmininko teigimu, kol kas Finansų ministerija nepatenkino sąlygų, kurios leistų demokratams palaikyti siūlomą biudžetą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų