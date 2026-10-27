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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Ukraina sureagavo į rusams atiduotą pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą: „Rusų įtaka kai kuriose tarptautinėse federacijose yra nepaprastai stipri“

2026-10-27 22:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 22:39
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Tarptautinės sunkiosios atletikos federacijos (IWF) vykdomasis komitetas nusprendė 2030 metų suaugusiųjų pasaulio čempionato šeimininke paskirti Rusijos sostinę Maskvą. Tai bus pirmosios tokio aukšto lygio olimpinės sporto šakos varžybos, kurias tarptautinė federacija patikėjo Rusijai po to, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą.

Matvijus Bidnas | Scanpix nuotr.

Tarptautinės sunkiosios atletikos federacijos (IWF) vykdomasis komitetas nusprendė 2030 metų suaugusiųjų pasaulio čempionato šeimininke paskirti Rusijos sostinę Maskvą. Tai bus pirmosios tokio aukšto lygio olimpinės sporto šakos varžybos, kurias tarptautinė federacija patikėjo Rusijai po to, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą.

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Šis turnyras turės ir kvalifikacinę reikšmę – jame vyks atranka į 2032 metų olimpines žaidynes, kurios bus surengtos Australijos mieste Brisbene.

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Į tokią žinią sureagavo Ukrainos jaunimo ir sporto ministras Matvijus Bidnas. „Suspilne Studija“ eteryje politikas pabrėžė, jog šis IWF sprendimas peržengia Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijų ribas dėl Rusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose. Anot jo, Ukraina jau ginčija TOK nutarimus dėl sankcijų švelninimo.

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„Tarptautinės sunkiosios atletikos federacijos sprendimas nuėjo dar toliau ir peržengia šių rekomendacijų rėmus. Tai rodo, kad rusų įtaka kai kuriose tarptautinėse federacijose yra nepaprastai stipri. Viso to esmė tapo nutarimas 2030 metų pasaulio čempionatą surengti Maskvoje, kur bus kovojama dėl kelialapių į 2032-ųjų olimpines žaidynes Brisbene.

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Šis sprendimas rusams turi daugiausia simbolinę prasmę, tačiau tokiomis sąlygomis nė viena save gerbianti šalis nesiųs ten savo komandos. Tai nerimą keliantis ir nepriimtinas signalas, kurį mes skųsime Tarptautiniam olimpiniam komitetui bei Tarptautinei sunkiosios atletikos federacijai“, – teigė M. Bidnas.

Pasak M. Bidno, bendra Ukrainos pozicija išlieka nepakitusi – toliau dalyvauti tarptautinėse varžybose ir neužleisti sporto arenų Rusijos atstovams, tačiau planetos sunkiosios atletikos pirmenybių organizavimą Maskvoje jis pavadino neeiline situacija.

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„Mūsų bendra pozicija – varžytis ir nepalikti erdvės rusams. Visgi tai yra neeilinis sprendimas, ir, žinoma, mūsų sportininkai į Maskvą nevyks“, – pabrėžė ministras.

Nepaisant tokio IWF žingsnio, M. Bidnas atkreipė dėmesį, kad iki 2030-ųjų situacija dar gali pasikeisti, ir suabejojo, ar Rusija galiausiai apskritai sugebės surengti šias varžybas.

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