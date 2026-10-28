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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius nepasidavė po nesėkmingos pradžios ir išsaugojo viltis patekti į ATP finalinį turnyrą

2026-10-28 22:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 22:30
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Novakas Djokovičius (ATP-12) sėkmingai pradėjo pasirodymą Bazelio ATP 500 serijos turnyre. Trečiadienį serbas po trijų setų kovos 4:6, 6:3, 6:4 įveikė prancūzą Ugo Humbertą (ATP-38) ir žengė į kitą etapą.

Novakas Djokovičius prieš Ugo Humbertą | EPA nuotr.
GALERIJA (24)

Novakas Djokovičius (ATP-12) sėkmingai pradėjo pasirodymą Bazelio ATP 500 serijos turnyre. Trečiadienį serbas po trijų setų kovos 4:6, 6:3, 6:4 įveikė prancūzą Ugo Humbertą (ATP-38) ir žengė į kitą etapą.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 500 turnyras Bazelyje: Novakas Djokovičius - Ugo Humbertas (10.28)

Trečiajame sete U. Humbertas pirmasis turėjo „break pointą“, bet savo progos nerealizavo. Penktajame geime serbas perėmė iniciatyvą (3:2), o šeštajame geime neutralizavo dar vieną „break pointą“. Vėliau prancūzas didesnių vilčių nebeturėjo.

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39-erių N. Djokovičius Bazelyje žaidė pirmą kartą nuo 2011 metų. Spalio pradžioje jis triumfavo Pekine vykusiame „China Open“ turnyre ir iškovojo jau 102-ąjį karjeros titulą, tačiau Šanchajaus ATP 1000 varžybose serbas pasirodymą baigė anksti.

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Pagal šiemet surinktus reitingo taškus serbas nukrito į 11-ąją vietą. Siekdamas pagerinti savo galimybes patekti į sezono finalinį turnyrą, tenisininkas priėmė vardinį kvietimą į Bazelio turnyrą.

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N. Djokovičius siekia ATP finalo turnyre dalyvauti rekordinį 19-ąjį kartą. Šias varžybas jis yra laimėjęs septynis sykius, tačiau dėl traumų praleido pastaruosius du tokius turnyrus. Į lapkričio 15–22 dienomis vyksiantį turnyrą patenka aštuoni geriausi sezono žaidėjai. Tiesa, jau žinoma, kad Jannikas Sinneris dėl kelio problemų jame nedalyvaus.

Kitame Bazelio turnyro etape N. Djokovičius susitiks su vokiečiu Janu-Lennardu Struffu (ATP-47). Serbas prieš šį varžovą yra laimėjęs visas aštuonias tarpusavio dvikovas.

Buvusi antroji pasaulio raketė norvegas Casperas Ruudas (ATP-25) 6:1, 3:6, 4:6 krito prieš portugalą Nuno Borgesą (ATP-53).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,584 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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