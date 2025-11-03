 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-17 rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato atranką

2025-11-03 22:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 22:47

Lietuvos merginų U17 rinktinė pirmadienį startavo Europos čempionato atrankos turnyre Maltoje.

Lietuvos WU-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų U17 rinktinė pirmadienį startavo Europos čempionato atrankos turnyre Maltoje.

0

Pirmoje dvikovoje lietuvaitės 3:1 (1:0) nugalėjo šeimininkes Maltos futbolininkes. Ketvirtadienį mūsiškių laukia rungtynės su Švedijos bendraamžėmis.

Daugiausiai taškų grupėje surinkusi ekipa pakils į A divizioną ir kitų metų pavasarį pratęs pasirodymą dėl patekimo į pagrindinį čempionato etapą, kitos dvi komandos kitą pavasarį pratęs pasirodymą B divizione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos rinktinei dvikova prasidėjo itin pakiliai, mat jau trečią minutę Justina Blaževičiūtė išvedė mūsų rinktinę į priekį. Vėliau veiksmas daugiausiai vyko centrinėje aikštės dalyje, tad pirmoji dvikovos pusė baigėsi mūsų komandai pirmaujant 1:0.

Antrame kėlinyje visus reikalus išsprendė ta pati Justina Blaževičiūtė. Ji pelnė dar du įvarčius, užfiksavo hetriką ir priartino Lietuvą prie pergalės. Šeimininkės dvikovos pabaigoje atsilikimą dar sušvelnino, tačiau galutinei dvikovos baigčiai įtakos tai nebeturėjo ir lietuvaitės atranką pradėjo laimėjimu.

Europos merginų U17 čempionato atranka

Malta – Lietuva 1:3 (0:1)

Takalio „Centenary“ stadionas; teisėja – Duygu Hatice Aydin (Turkija).

Įvarčiai: 84 min. Amberley Borg (Malta); 3 min., 60 min. ir 76 min. Justina Blaževičiūtė (Lietuva);

Įspėtos: 56 min. Amy Portelli, 63 min. Nina-Lee Naudi (Malta)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ieva Kaminskaitė, Iveta Kalvytė, Aleksandra Samoilenko, Aušrinė Jankūnaitė, Ugnė Gruodytė (79 min. Miglė Šilobritaitė), Justina Blaževičiūtė (79 min. Adelė Stalnionytė), Augustė Augėnaitė, Elena Ostrauskaitė, Elisabeth Dudka (46 min. Agata Kairytė), Adriana Bystronovskaja (46 min. Grytė Vaisbrodė), Paulina Mockutė (63 min. Shantale Korol).

Atsargoje: Elija Kisieliauskaitė, Gustė Morkulytė, Goda Smailytė.

**********

Likęs merginų U17 rinktinės tvarkaraštis Europos čempionato atrankoje:

Lapkričio 6 diena (ketvirtadienis)

14.00 val. Lietuva – Švedija

