  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Aukso Ambrulevičiui ir Reed vos nepraradę favoritai pripažino padarę didžiulę klaidą

2025-11-03 22:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 22:15

Saskatūne (Kanada) vykusiose prestižinėse „Grand Prix“ serijos „Skate Canada“ dailiojo čiuožimo varžybose sužibėjo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed, iškovoję sidabrą.

Varžybų prizininkai | Scanpix nuotr.

Saskatūne (Kanada) vykusiose prestižinėse „Grand Prix" serijos „Skate Canada" dailiojo čiuožimo varžybose sužibėjo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed, iškovoję sidabrą.

Šokių ant ledo ritminėje programoje šeštadienį Lietuvos duetas užėmė 2-ą vietą (80,89 balo). Sekmadienį mūsiškiai laisvojoje programoje pasirodė geriausiai iš visų porų (120,03). Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius su A. Reed vėl įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (200,92) ir buvo per 0,13 balo nuo savo sezono rekordo. Iki karjeros rekordo jiems pritrūko 2,45 balo.

Lietuvos porą aplenkė tik dabartiniai pasaulio vicečempionai iš Kanados – Paulis Poirier ir Piper Gilles. Laisvojoje programoje kanadiečiai neišvengė klaidos ir nusileido Lietuvos duetui, bet po ritminės programos P. Poirier ir P. Gilles buvo susikrovę didelę persvarą, kurios užteko pergalei (202,89).

Klaida (nuo 2:10 min.):

„Kartais atliekant pakėlimą nepavyksta kažko padaryti reikiamu laiku. Šiek tiek slystelėjome ir neišlaikėme reikiamos pozicijos. Tai buvo didžiulė klaida, iš kurios reikia pasimokyti“, – „Golden Skate“ sakė P. Gilles.

P. Poirier taip pat pripažino, kad jų pasirodymas laisvojoje programoje nebuvo pats geriausias, bet situacijos nedramatizavo, nes tai buvo pirmos sezono varžybos ir kanadiečiai dar turi daug laiko, kad patobulintų savo programą.

Lietuvos dueto stovykloje nuotaikos buvo puikios.

„Treniruotės atsipirko ir esame labai patenkinti savo pasirodymu. Mums tai didžiulis laimėjimas. Sezono pradžia buvo labai ankstyva – privalėjome ruoštis olimpinei atrankai. Dabar kokią savaitę pailsėsime, „išvėdinsime“ galvas, atstatysime savo kūnus ir vėl kibsime į darbus“, – teigė S. Ambrulevičius.

