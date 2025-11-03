Aukso Ambrulevičiui ir Reed vos nepraradę favoritai pripažino padarę didžiulę klaidą

Šokių ant ledo ritminėje programoje šeštadienį Lietuvos duetas užėmė 2-ą vietą (80,89 balo). Sekmadienį mūsiškiai laisvojoje programoje pasirodė geriausiai iš visų porų (120,03). Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius su A. Reed vėl įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (200,92) ir buvo per 0,13 balo nuo savo sezono rekordo. Iki karjeros rekordo jiems pritrūko 2,45 balo.
Lietuvos porą aplenkė tik dabartiniai pasaulio vicečempionai iš Kanados – Paulis Poirier ir Piper Gilles. Laisvojoje programoje kanadiečiai neišvengė klaidos ir nusileido Lietuvos duetui, bet po ritminės programos P. Poirier ir P. Gilles buvo susikrovę didelę persvarą, kurios užteko pergalei (202,89).
Klaida (nuo 2:10 min.):
„Kartais atliekant pakėlimą nepavyksta kažko padaryti reikiamu laiku. Šiek tiek slystelėjome ir neišlaikėme reikiamos pozicijos. Tai buvo didžiulė klaida, iš kurios reikia pasimokyti“, – „Golden Skate“ sakė P. Gilles.
Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) 1./202.89— Golden Skate (@goldenskate) November 3, 2025
Paul: I think it's not our best performance today, but it is our first competition of the season. We come out of this event knowing that we have a lot of room for growth that I think we're really excited to work on when we get back home.… pic.twitter.com/Zmqqt683wx
P. Poirier taip pat pripažino, kad jų pasirodymas laisvojoje programoje nebuvo pats geriausias, bet situacijos nedramatizavo, nes tai buvo pirmos sezono varžybos ir kanadiečiai dar turi daug laiko, kad patobulintų savo programą.
Lietuvos dueto stovykloje nuotaikos buvo puikios.
„Treniruotės atsipirko ir esame labai patenkinti savo pasirodymu. Mums tai didžiulis laimėjimas. Sezono pradžia buvo labai ankstyva – privalėjome ruoštis olimpinei atrankai. Dabar kokią savaitę pailsėsime, „išvėdinsime“ galvas, atstatysime savo kūnus ir vėl kibsime į darbus“, – teigė S. Ambrulevičius.
Allison Reed/Saulius Ambrulevicius (LTU) 2./200.92— Golden Skate (@goldenskate) November 3, 2025
Saulius: We skated today the way that we trained to do it. Our training paid off and we're happy with our performance.
It was a big, big, big win for us. I think we're super happy where we ended up.
It was a big start of the… pic.twitter.com/JMdhTF9Vip
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!