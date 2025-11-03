Cristiano Ronaldo atsakė, kas geresnis – jis ar Lionelis Messi: „Nenoriu būti kuklus“

Per daugelį metų abu vengė kalbėti vienas apie kitą neigiamai, nors laimėjo „La Liga“ čempionatus, „Ballon d’Or“ apdovanojimus ir daugybę kitų trofėjų. Vis dėlto dabar C. Ronaldo pagaliau pateikė aiškų atsakymą į klausimą, kuris iš jų yra geriausias.
Interviu su Piersu Morganu metu, žurnalistas paklausė, ar jis mano, kad L. Messi yra visų laikų geriausias. Į tai C. Ronaldo atsakė trumpai: „Messi geresnis už mane? Nesutinku su tokia nuomone. Nenoriu būti kuklus.“
Toliau mušdamas įvarčius „Al Nassr“ ekipoje, Madrido „Real“ ir „Manchester United“ legenda mano, kad jau įrodė, kodėl nusipelno būti vadinamas geriausiu. Visas interviu bus paskelbtas lapkričio 4 dieną, kai bus parodyta pirmoji pokalbio dalis.
Per laidos ištrauką C. Ronaldas taip pat buvo paklaustas apie buvusio „Manchester United“ komandos draugo Wayne’o Rooney komentarus. Prieš daugiau nei dešimtmetį Anglijos futbolo legenda atvirai pasakė, kad iš buvusios „raudonųjų velnių“ žvaigždės ir L. Messi renkasi argentinietį.
„Jie – skirtingi žaidėjai. Bet manau, kad L. Messi yra neįtikėtinas. Manau, kad jis geriausias visų laikų žaidėjas, todėl rinkčiausi L. Messi. Tačiau C. Ronaldo tiesiog neturėjo sėkmės, nes bet kuriuo kitu laikotarpiu jis būtų laimėjęs visus tuos apdovanojimus, kuriuos dabar turi L. Messi. Bet jie abu yra tarp visų laikų geriausių futbolininkų“, – sakė W. Rooney.
Nors toks pareiškimas nustebino, nes jie abu buvo komandos draugai, 40-metis C. Ronaldo į tai reagavo ramiai.
„Man tai nesukelia jokių problemų“, – atsakė jis.
Vėliau W. Rooney paaiškino, kad jo pasirinkimas nereiškia, jog jis neigiamai vertina C. Ronaldo. Kalbėdamas laidoje „Rio Ferdinand Presents“, jis sakė: „Žmonės galvoja, kad aš jo nemėgstu. Aš jį dievinu! Manau, jis absoliutus genijus – tai, ką jis daro, yra neįtikėtina. Žmonės turbūt nesupranta, kokie artimi mes buvome. Vien todėl, kad pasakiau, jog L. Messi yra geresnis už C. Ronaldo, žmonės mano, kad aš nemėgstu Cristiano. Bet, tiesą sakant, pastaraisiais metais pagalvoju: žinai ką, galbūt žvelgiant atgal būtent Cristiano bus tas, kuris liks viršuje, nes jis vis dar tai tęsia.
Per pastaruosius trejus sezonus jis buvo geriausias Saudo Arabijos čempionato įvarčių autorius ir daro tai toliau. Aš dievinu L. Messi, man patinka jį stebėti ir vienintelė priežastis, kodėl jį išskyriau yra ta, kad L. Messi turėjo šiek tiek daugiau kūrybiškumo, daugiau driblingo. C. Ronaldo – tikras žudikas. Žmonės mano, kad jei sakau, jog L. Messi geresnis, tai reiškia, kad nemėgstu C. Ronaldo. Bet ne – aš tiesiog labiau mėgstu L. Messi žaidimo stilių. Kiti gali rinktis Cristiano, tai skonio reikalas. Man tiesiog patinka L. Messi žaidimo žavesys ir viskas. Cristiano – absoliutus genijus, ką jis daro dabar, būdamas keturiasdešimties, yra neįtikėtina.“
Nors šių metų vasarį C. Ronaldo atšventė 40-ąjį gimtadienį, 2025–2026 metų sezone jis jau pelnė devynis įvarčius per dešimt rungtynių visuose turnyruose su „Al Nassr“.
