TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Messi įvartis neišgelbėjo: Majamio „Inter“ patyrė nesėkmę ir ruošiasi lemiamai kovai su „Nashville SC“

2025-11-02 10:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 10:49

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS atkrintamųjų kovų pirmojo etapo antrose rungtynėse1:2 nusileido „Nashville SC“ ir serijos rezultatas tapo lygus 1:1.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS atkrintamųjų kovų pirmojo etapo antrose rungtynėse1:2 nusileido „Nashville SC“ ir serijos rezultatas tapo lygus 1:1.

Samas Surridge‘as rungtynių pradžioje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Nashville SC“ į priekį 1:0.

Joshas Baueras pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.

L. Messi rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino rezultatą 1:2, tačiau per likusį laiką Majamio „Inter“ išsigelbėti nepavyko.

Lemiamos serijos rungtynės tarp Majamio „Inter“ ir „Nashville SC“ bus žaidžiamos lapkričio 8-ąją dieną, 23.00 val.

