Messi įvartis neišgelbėjo: Majamio „Inter“ patyrė nesėkmę ir ruošiasi lemiamai kovai su „Nashville SC“

Samas Surridge‘as rungtynių pradžioje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Nashville SC“ į priekį 1:0.
Joshas Baueras pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.
L. Messi rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino rezultatą 1:2, tačiau per likusį laiką Majamio „Inter“ išsigelbėti nepavyko.
Lemiamos serijos rungtynės tarp Majamio „Inter“ ir „Nashville SC“ bus žaidžiamos lapkričio 8-ąją dieną, 23.00 val.
