  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Tomas Kalinauskas rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie savo klubo patekimo į stipriausią Švedijos lygą, Pijus Širvys rezultatyvų perdavimą atliko Slovėnijoje

2025-11-01 23:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 23:16

Šeštadienį Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė 59 minutes ir 18 minutę atliko rezultatyvų perdavimą bei padėjo „Maribor“ klubui išvykoje 3:2 įveikti „Bravo“ klubą. Po lietuvio perdavimo buvo įmuštas pirmasis jo ekipos įvartis.

Tomas Kalinauskas | Klubo nuotr.

Šeštadienį Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė 59 minutes ir 18 minutę atliko rezultatyvų perdavimą bei padėjo „Maribor“ klubui išvykoje 3:2 įveikti „Bravo“ klubą. Po lietuvio perdavimo buvo įmuštas pirmasis jo ekipos įvartis.

0

Taip pat reikia paminėti, kad 50 minutę gynėjas buvo įspėtas geltona kortele.

Kitose Slovėnijos lygos rungtynėse gynėjas Artemijus Tutyškinas žaidė 86 minutes ir padėjo „Celje“ klubui namuose rezultatu 2:1 įveikti „Aluminij“ ekipą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 58 minutes bei rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie „Kalmar“ klubo pergalės rezultatu 2:0 prieš „Orgryte“ klubą. T. Kalinauskas komandos draugui asistavo 11 minutę ir tada buvo įmuštas pirmasis rungtynių įvartis.

Po šios pergalės taip pat paaiškėjo, kad „Kalmar“ užsitikrino vietą stipriausioje Švedijos lygoje. Likus vienam turui „Kalmar“ su 64 taškais pirmauja antroje šalies lygoje, bet nugalėtojų titulo dar neužsitikrino, nes antroje vietoje esantis „Vasteras“ klubas turi tik dviem taškais mažiau.

Trečioje Vokietijos lygoje saugas Lukas Michelbrink žaidė pirmą kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o lietuvio atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas svečiuose 0:3 nusileido „Munich 1860“ klubui. Lietuvis šių rungtynių 6 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.

Italijos „Serie B“ lygoje į vartus sugrįžo Marius Adamonis. Lietuvis praleido įvartį, o jo atstovaujamas „Sudtirol“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Padova“ klubu.

Kitose Italijos „Serie B“ lygos rungtynėse vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 1:0 palaužė „Empoli“ klubą.

Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo klubas išvykoje 3:1 įveikė „Casarano“ klubo žaidėjus.

Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, o jos atstovaujama „Como“ ekipa namuose 2:1 palaužė „Genoa“ klubo merginas.

Kroatijos lygoje lietuvis Justas Lasickas žaidė 86 minutes, o jo atstovaujamas „Rijeka“ klubas išvykoje 1:2 nusileido Zagrebo „Dinamo“ klubui.

Šeštadienį antroje Kinijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Rimvydas Sadauskas, o jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Suzhou Dongwu“.

Po šių lygiųjų R. Sadausko klubas su 57 taškais nusirito iki trečios vietos, o ji nesuteikia galimybės klubui pakilti iki stipriausios Kinijos lygos.

Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė nuo 70 minutės, o lietuvio atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas 2:0 įveikė „Birkirkara“ ekipą.

Rumunijos pirmenybėse vartininkas Edvinas Gertmonas liko ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:2 nusileido FCSB klubui.

Austrijos pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė tik nuo 88 minutės, o puolėjo klubas „Hartberg“ namuose 2:1 įveikė Vienos „Austria“ klubo žaidėjus.

Bahreino „Premier“ lygoje vartininkas Džiugas Bartkus buvo du kartus nuginkluotas, o jo klubas „Al-Riffa“ 0:2 pralaimėjo „Al Khalidiyah“ klubui.

