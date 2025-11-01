Jarumbausko komanda patyrė pralaimėjimą Adrijos lygoje rungtynėse

Puolėjas iš Lietuvos per 20 minučių pelnė 8 taškus (1/3 dvit., 0/1 dvit., 6/6 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas, po 4 kartus suklydo ir prasižengė bei surinko 8 naudingumo balus.
Nugalėtojams Janari Joesaaras įmetė 11 taškų (4 atk. kam.), pralaimėjusiems Gregoras Glasas 23 (6/11 trit.).
