  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jarumbausko komanda patyrė pralaimėjimą Adrijos lygoje rungtynėse

2025-11-01 22:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 22:59

Adrijos lygoje Simo Jarumbausko atstovaujama Vienos „Vienna“ (2/3) išvykoje 68:71 (25:16, 15:22, 13:17, 15:16) nusileido Sarajevo „Bosna“ (1/3) krepšininkams.

S.Jarumbauskas pelnė 8 taškus

Adrijos lygoje Simo Jarumbausko atstovaujama Vienos „Vienna“ (2/3) išvykoje 68:71 (25:16, 15:22, 13:17, 15:16) nusileido Sarajevo „Bosna“ (1/3) krepšininkams.

0

Puolėjas iš Lietuvos per 20 minučių pelnė 8 taškus (1/3 dvit., 0/1 dvit., 6/6 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas, po 4 kartus suklydo ir prasižengė bei surinko 8 naudingumo balus.

Nugalėtojams Janari Joesaaras įmetė 11 taškų (4 atk. kam.), pralaimėjusiems Gregoras Glasas 23 (6/11 trit.).

