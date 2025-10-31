Lucas de Vega: „Galbūt iki dabar tai yra geriausias mano sezonas, bet tikiuosi, kad geriausias dar ateis“

Geriausią gynybą ir puolimą demonstruojantys žalgiriečiai per 34 mačus surinko 71 tašką – 21 pergalė, 8 lygiosios bei 5 pralaimėjimai. Pirmą klubo istorijoje nugalėtojų taurę „Kauno Žalgiris“ iškėlė prieš daugiau nei savaitę.
2025 metų sezone Kauno ekipa tarpusavio mačuose žaidžia sėkmingiau – nugalėjo 2:0 ir 3:0, tiesa, kartą „Panevėžys“ buvo stipresnis, kai po Ernesto Veliulio efektingo įvarčio triumfavo 1:0. Praėjusiame ture Eivino Černiausko treniruojama komanda 0:1 nusileido Marijampolės „Sūduvai“, savo ruožtu, panevėžiečiai pademonstravo puikų puolimą bei 4:1 sutriuškino Telšių „Džiugą“.
Dėl diskvalifikacijų šeimininkams nepadės du raudonąsias korteles Marijampolėje užsidirbę žaidėjai – Eduardas Jurjonas bei Antonas Tolordava.
Apie sekmadienio išvyką ir sezoną „Panevėžyje“ fk-panevezys.lt svetainei papasakojo saugas Lucas de Vega.
„Žinoma, man tai yra labai geri metai ir tuo mėgavausi. Galbūt iki dabar tai yra geriausias mano sezonas, bet tikiuosi, kad geriausias dar ateis. Čempionate galėjome pasiekti kažką daugiau, tačiau esu laimingas, nes laimėjome klubui dar vieną taurę. Galvoju, jog jos nusipelnėme.
„Kauno Žalgiris“ yra labai gera komanda ir tą parodė šiemet, tad tikiuosi sunkių rungtynių, kuriose turėsime daug dirbti norint pasiekti dar tris taškus. Atiduosime, ką galime geriausio ir žaisime be baimės, kad laimėtume rungtynes“, – teigė futbolininkas.
„Kauno Žalgiris“ priims „Panevėžį“ lapkričio 2 dieną, sekmadienį. Mačas Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centre prasidės nuo 14 val.
