 
Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė įveikė anglus

2025-10-31 16:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 16:30

Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė penktadienį pratęsė pasirodymą Europos čempionato atrankos turnyre Škotijoje.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė penktadienį pratęsė pasirodymą Europos čempionato atrankos turnyre Škotijoje.

REKLAMA
0

Antrame susitikime Nerijaus Mačiulio treniruojama rinktinė susitiko su Anglijos futbolininkais ir pasiekė puikią pergalę, kai nugalėjo varžovus 1:0 (1:0).

Pirmame mače lietuviai 0:2 neprilygo Švedijai, o pirmadienį pasirodymą atrankoje baigs susitikimu su turnyro šeiminkais škotais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmas dvi vietas užėmusios komandos pavasarį pratęs kovą A divizione ir varžysis dėl patekimo į Europos čempionato finalį etapą, trečią ir ketvirtą vietą užėmusios ekipos pavasarį rungsis B diviziono kovose.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio susitikimas lietuviams prasidėjo itin pakiliai. Kėliniui beveik įpusėjus sėkmingai prie varžovų vartų sužaidė Lietuvos rinktinės gynėjas Tomas Jonyla, po kurio smūgio kamuolys skriejo į Anglijos rinktinės vartų tinklą ir lietuviai išsiveržė į priekį 1:0.

REKLAMA

Nerijaus Mačiulio auklėtiniai likusią kėlinio dalį sėkmingai gynėsi nuo oponentų bandymų ir po pirmo kėlinio turėjo minimalų pranašumą.

Antroje rungtynių pusėje lietuvaičiai toliau sėkmingai gynė savo vartus ir neleido varžovams pasižymėti. Nors Anglijos rinktinė ir siekė pramušti mūsiškių gynybą, lietuviai atkakliai gynėsi, išlaikė pergalingą pranašumą ir pasiekė puikią pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

UEFA Europos vaikinų U17 čempionato atrankos statistika

Anglija – Lietuva 0:1 (0:1);

„Broadwood“ stadionas; teisėjas – Ladislav Szikszay (Čekija);

Įvartis: 17 min. Tomas Jonyla (Lietuva);

Įspėti: 49 min. Sam Alabi, 65 min. Reuben Gokah (Anglija); 23 min. Tomas Jonyla, 76 min. Augustas Valuckas, 80 min. Joris Petravičius, 90+1 min. Arnas Jucius (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Henrikas Adomavičius, Gleb Brotzmann, Tomas Jonyla, Algirdas Karlonas, Nojus Vyšniauskas, Dominykas Zubavičius, Joris Petravičius (80 min. Vėjas Pocius), Augustas Valuckas, Kristupas Liutvinas (90+2 min. Lukas Klasauskas), Arnas Jucius, Carmine Lukas Mennea (88 min. Ignas Pukinskas).

Atsargoje: Mark Žukovskij, Deividas Aukštuolis, Arijus Ahmadian, Kajus Čepas, Adomas Užkurnys, Erikas Rasikevičius.

**********

Likęs Lietuvos rinktinės tvarkaraštis:

Lapkričio 3 diena (pirmadienis)

17.00 val. Škotija – Lietuva

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų