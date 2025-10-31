Lietuvos U-17 futbolo rinktinė įveikė anglus

Antrame susitikime Nerijaus Mačiulio treniruojama rinktinė susitiko su Anglijos futbolininkais ir pasiekė puikią pergalę, kai nugalėjo varžovus 1:0 (1:0).
Pirmame mače lietuviai 0:2 neprilygo Švedijai, o pirmadienį pasirodymą atrankoje baigs susitikimu su turnyro šeiminkais škotais.
Pirmas dvi vietas užėmusios komandos pavasarį pratęs kovą A divizione ir varžysis dėl patekimo į Europos čempionato finalį etapą, trečią ir ketvirtą vietą užėmusios ekipos pavasarį rungsis B diviziono kovose.
Penktadienio susitikimas lietuviams prasidėjo itin pakiliai. Kėliniui beveik įpusėjus sėkmingai prie varžovų vartų sužaidė Lietuvos rinktinės gynėjas Tomas Jonyla, po kurio smūgio kamuolys skriejo į Anglijos rinktinės vartų tinklą ir lietuviai išsiveržė į priekį 1:0.
Nerijaus Mačiulio auklėtiniai likusią kėlinio dalį sėkmingai gynėsi nuo oponentų bandymų ir po pirmo kėlinio turėjo minimalų pranašumą.
Antroje rungtynių pusėje lietuvaičiai toliau sėkmingai gynė savo vartus ir neleido varžovams pasižymėti. Nors Anglijos rinktinė ir siekė pramušti mūsiškių gynybą, lietuviai atkakliai gynėsi, išlaikė pergalingą pranašumą ir pasiekė puikią pergalę.
UEFA Europos vaikinų U17 čempionato atrankos statistika
Anglija – Lietuva 0:1 (0:1);
„Broadwood“ stadionas; teisėjas – Ladislav Szikszay (Čekija);
Įvartis: 17 min. Tomas Jonyla (Lietuva);
Įspėti: 49 min. Sam Alabi, 65 min. Reuben Gokah (Anglija); 23 min. Tomas Jonyla, 76 min. Augustas Valuckas, 80 min. Joris Petravičius, 90+1 min. Arnas Jucius (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Henrikas Adomavičius, Gleb Brotzmann, Tomas Jonyla, Algirdas Karlonas, Nojus Vyšniauskas, Dominykas Zubavičius, Joris Petravičius (80 min. Vėjas Pocius), Augustas Valuckas, Kristupas Liutvinas (90+2 min. Lukas Klasauskas), Arnas Jucius, Carmine Lukas Mennea (88 min. Ignas Pukinskas).
Atsargoje: Mark Žukovskij, Deividas Aukštuolis, Arijus Ahmadian, Kajus Čepas, Adomas Užkurnys, Erikas Rasikevičius.
**********
Likęs Lietuvos rinktinės tvarkaraštis:
Lapkričio 3 diena (pirmadienis)
17.00 val. Škotija – Lietuva
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!